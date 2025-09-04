La atrevida petición de Manu a Roberto Leal en 'Pasapalabra': "Si nos pasamos de dinero, nos lo pones tú"

Manu y Rosa siguen sumando programas en 'Pasapalabra' y, cada día, ven cómo el bote va incrementando, al igual que la cantidad de dinero que han acumulado por cada victoria. Ambos están protagonizando el duelo más longevo y, después de tanto tiempo, que se sientan como en casa y hayan adquirido una gran confianza con su presentador es más que evidente.

Este jueves, durante el programa 1.349 de la nueva etapa en Antena 3, Roberto Leal ha sufrido en sus carnes la ocurrencia de Manu, que ha cumplido 331 programas tras superar un día más la silla azul, frente a los 201 de la coruñesa de origen argentino.

Al presentar a la gallega, esta vez en el equipo naranja, el conductor le sugería si quería jugar al "si no aciertas, me lo quedo", debiendo adivinar la cifra que llevaba acumulada. Por ello, cuando le tocó el turno a Manu, este le propuso un cambio en las reglas.

"Quería darle una vuelta a tu juego. Si nos pasamos de dinero, nos lo pones tú", exponía el concursante que hasta ahora lleva ganados 205.200 euros, mientras que Rosa le sigue de cerca con 106.800 euros.

Ante esta insólita propuesta, Leal protestaba porque en ese caso iba a tirar "siempre por alto". Seguidamente, el presentador bromeaba dejando claro que no le había gustado la petición: "Ya se me han quitado hasta las ganas de jugar. Vamos a otra cosa, ya me inventaré algo".

El buen ambiente que se respira en el programa no es casualidad y, en más de una ocasión, el presentador o los concursantes se atreven a gastarse bromas, regalando cada tarde una ración de humor antes de enfrentarse a la prueba final de "El Rosco".