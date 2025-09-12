La audiencia condena a Kike Calleja y es el primer expulsado de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'

Los insectos y la falta de alimentos están generando mucha tensión en Honduras en esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars', que vivió anoche su primera expulsión. Kike Calleja no consiguió el beneplácito y como pasara en la edición 2024, se marchó sin pena ni gloria del reality de Telecinco. El colaborador de Mediaset fue el tercer expulsado ese año, estando tan solo 31 días en el certamen de supervivencia de Telecinco y marchándose de nuevo a España sin ser líder ni una sola gala. En esta ocasión, ha repetido lo de no ser líder pero ha batido récord para mal en número de días, tan solo estando siete.

Nuevos nominados en Cayo Cochinos

La segunda gala de 'Supervivientes All Stars 2' estuvo marcada por la tensión, la emoción y la primera expulsión definitiva de la edición. Después de una semana de extrema dureza en las playas de Honduras, con insectos, hambre y tormentas constantes, los 14 aspirantes afrontaron su primera gran prueba televisiva. La ceremonia de salvación dejó a Noel Bayarri respirando aliviado y a Fani Carbajo y Kike Calleja frente a frente en el duelo más esperado. Finalmente, Jorge Javier Vázquez anunciaba que Fani era la salvada por la audiencia, lo que provocó su incredulidad y lágrimas de agradecimiento. Kike, en cambio, se despidió con entereza, aunque antes de marcharse protagonizó un inesperado giro: el "beso de la traición", que terminó recibiendo Sonia Monroy, con quien había tenido fricciones desde el inicio de la aventura.

El capítulo de la noche no terminó ahí, ya que los concursantes vivieron la intensa prueba de la Prisión de tártaro, un reto de resistencia que definió a las nuevas líderes. En Playa Paraíso, Mirise impuso tras un pulso durísimo contra Torres, acumulando un liderazgo casi impecable.

Mientras tanto, en Playa Caos, Gloria Camila consiguió alzarse con el collar tras superar a Jessica Bueno en más de once minutos de lucha, emocionándose hasta las lágrimas al lograrlo. El poder de ambas se dejó notar en las nominaciones: Adara Molinero y Elena Rodríguez fueron las más señaladas por el grupo, mientras que las líderes apuntaron directamente a Tony Spina e Iván González. Así, madre e hija comparten la cuerda floja, abriendo la puerta a un posible drama familiar que promete intensificar la convivencia en la segunda semana de concurso.