Bad Bunny hará historia y será protagonista en el intermedio de la Super Bowl LX

Bad Bunny está arrasando en su país con el inicio de su gira, 'Debí Tirar Más Fotos World Tour', con la que recorrerá el mundo entero, con una multitudinaria parada en España, cantando dos veces en Barcelona (22 y 23 de mayo en el Estadio Olímpico Lluís Companys de la Ciudad Condal) y 10 veces en Madrid (30 y 31 de mayo más 2,3,6,7,10,11,14,15 en el Riyadh Air Metropolitano, hogar del Atlético de Madrid). En mitad de este nuevo Tour Mundial, el cantante puertorriqueño realizará una parada especial en el Levis's Stadium de Santa Clara el próximo 8 de febrero para protagonizar el nuevo espectáculo del intermedio de la Super Bowl, sucediendo al rapero Kendrick Lamar.

Bad Bunny celebró su próxima participación en la Super Bowl LX con unas palabras cargadas de orgullo y significado cultural: “Lo que siento va más allá de mí. Es para los que vinieron antes que yo y recorrieron infinitas yardas para que yo pudiera llegar y anotar un ‘touchdown’... esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el halftime show del Super Bowl”, afirmó el artista en declaraciones difundidas por la NFL. Desde Puerto Rico hacia el mundo, el intérprete rinde tributo a sus raíces en uno de los escenarios más importantes del planeta, consolidando una trayectoria que ya le ha llevado a realizar 30 conciertos en su isla natal y una gira internacional que pasará por España con 12 actuaciones. Su presencia en el espectáculo deportivo más visto de Estados Unidos no solo simboliza un logro personal, sino también una reivindicación de la cultura latina y puertorriqueña ante millones de espectadores.

No será su única parada en Estados Unidos

Bad Bunny será el primer presentador de esta nueva temporada de 'Saturday Night Live' que empieza este próximo sábado 4 de octubre. Además, estará acompañado por la rapera nacida en Los Ángeles, Doja Cat. Esta será la segunda vez que el puertorriqueño lidere una noche de comedia en el programa de la NBC, que inicia así su sesión número 51 en la pequeña pantalla estadounidense.