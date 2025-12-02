Baja de última hora en 'GH 20': Íñigo Tina abandona el programa por asuntos personales

Como se suele decir cuando algo va mal y sigue empeorando, si 'Gran Hermano' montase un circo le crecerían los enanos. A las bajas audiencias que llevan cayendo desde el estreno de la vigésima edición, este martes se ha sumado una noticia inesperada que ha afectado a uno de sus concursantes.

El formato de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez ha emitido un comunicado anunciando "la baja de Íñigo Tina como concursante de 'Gran Hermano 20' por asuntos personales, ajenos al programa. Íñigo", por lo que "finaliza su participación a todos los efectos".

La noticia también se ha dado a conocer a los integrantes de la recién estrenada casa de Tres Cantos. "Os he juntado a todos en el salón porque quiero comunicaros que vuestro compañero Íñigo ha causado baja en el programa por asuntos personales", se ha escuchado decir a el Súper, la voz en off del reality.

La reacción no se ha hecho esperar y el comunicador del mensaje ha tenido que pedir que no hicieran ninguna conjetura: "No hagáis cábalas, no inventéis. Él se encuentra bien. No hagamos especulaciones que no nos llevan a ningún sitio".

Asimismo, ha proseguido con su discurso animando a "seguir con el programa", sin especificar los motivos del abandono y recordando las palabras de su ya excompañero: "Como él dice, buenos deseos para todos vosotros".