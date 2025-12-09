Barei respalda la retirada de España de Eurovisión, pero critica la "incoherencia" de la decisión

La decisión está tomada. Israel participará en el próximo Festival de Eurovisión, que se celebrará en mayo de 2026 en Viena. Así lo anunció la Unión Europea de Radiodifusión (UER) este jueves, 4 de diciembre, tras su Asamblea Ordinaria. España, como había advertido previamente RTVE, secundará su boicot y no estará en la capital austriaca. Esta decisión por parte del Consejo de Administración del ente público ha sido comentada en el programa 'Fiesta', magacín vespertino de fin de semana y festivos de Telecinco, concretamente por la representante española en Eurovisión 2016, Barei, quien respalda la retirada de España de Eurovisión, pero critica la "incoherencia" de la decisión.

Barei, representante de España en Eurovisión 2016, visitó el programa Fiesta y valoró la salida de RTVE del certamen europeo, una decisión que apoya aunque no sin matices. La artista recordó que en 2022 ya se vivieron situaciones complejas con la expulsión de Rusia y Bielorrusia tras la invasión de Ucrania, y señaló que permitir participar a unos países y excluir a otros generaba conflictos difíciles de justificar. Aun así, Barei lamentó que tanto España como otros países que han tomado la misma postura (Países Bajos, Irlanda o Eslovenia) actúen con cierta "incoherencia", pues considera que una medida de este tipo debería aplicarse en todos los ámbitos, no únicamente en Eurovisión. Para la cantante, lo importante es que cualquier decisión política o ética se mantenga "hasta el final" y con coherencia en todas las disciplinas y participaciones internacionales. Por ello, aunque valora como acertada la retirada de RTVE, insiste en que "hay que posicionarse, pero también ser consecuentes".

El paso de Barei en Eurovisión 2016

La gran final del LXI Festival de la Canción de Eurovisión se celebró el 14 de mayo del año 2016 en Malmö, Suecia. Coronó con 534 puntos a la artista ucraniana Jamala, que triunfo y se alzó con el micrófono de cristal de Eurovisión con la canción '1944'.

España fue representada en la ciudad sueca por Barei (Bárbara Reyzábal González-Aller), cantante y compositora española que conquistó nuestro país con el tema dance pop y R&B 'Say Yay!', ganando el programa 'Objetivo Eurovisión 2016' por delante de Xuso Jones, Salvador Beltrán, María Isabel, Electric Nana y Maverick López. En Eurovisión, las cosas no le fueron tan bien. Fue vigesimosegunda con solo 77 puntos, denostada en el televoto recibiendo solo 10 puntos. A pesar de su paupérrima posición en el certamen de la canción, 'Say Yay!' gustó en el público europeo, consiguiendo más de 10 millones de descargas en Spotify y convirtiéndose en una de las actuaciones españolas más reproducidas en YouTube.