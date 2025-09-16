Belén Esteban confiesa con quién haría un trío y deja fuera a su marido Miguel

Según los datos del último Estudio Sobre Hábitos Sexuales escrito y validado por la especialista en sexología clínica y terapia de pareja Bárbara Montes en mayo de este año, un 57,7% ha fantaseado alguna vez en hacer un trío, siendo mayor el porcentaje en hombres (66,6%) que en mujeres (49,2%). Recientemente, Belén Esteban confirmó en una de las últimas emisiones de 'No Somos Nadie', que ella sí estaría dispuesta a hacer un trío y la cosa no quedó aquí, ya que se aventuró a comentar con que dos personas (hombres) lo practicaría, sorprendiendo a sus compañeros del magacín de crónica social y prensa rosa de Ten y Canal Quickie.

Un trío sin su marido Miguel

Carlota Corredera lanzó el anzuelo y Belén Esteban lo recogió con gusto. La maestra de ceremonias preguntó si prefería un trío con una mujer y un hombre o dos hombres y la Patrona de España no dudó en escoger la segunda opción. "Con todo respeto a mi marido Miguel, lo dejo fuera de esta fantasía", espetaba la colaboradora televisiva, despertando así el interés tanto de la audiencia como del resto de sus compañeros. "Hay dos hombres televisivos con los que he trabajado y que son los que más me han podido tocar mis pechos, mi pubis, mi culo. Siempre les he dicho a Valldeperas y Raúl Prieto que me encantaría tener una noche de fantasía con ellos", se sinceraba así Belén Estebam, causando un gran revuelo entre sus compañeros de 'No Somos Nadie'.

Quiénes son David Valldeperas y Raúl Prieto

David Valldeperas y Raúl Prieto son dos profesionales muy vinculados al mundo de la televisión en España. Valldeperas se hizo conocido como director de 'Sálvame', donde se convirtió en uno de los rostros más visibles detrás de las cámaras del programa estrella de Telecinco. Por su parte, Raúl Prieto es íntimo amigo de la Patrona y padrino en la Boda de Belén Esteban.