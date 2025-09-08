Belén Esteban manda un mensaje directo a Telecinco en 'No somos nadie': "Volvería a Mediaset"

Lydia Lozano consumó el pasado 5 de septiembre su regreso a Mediaset, dos años después de su despedida junto a sus compañeros del universo 'Sálvame' tras la cancelación del programa. Con una entrada triunfal en el plató de '¡De Viernes!', la comunicadora podría haber abierto la veda para que otros rostros del formato que producía La Fábrica de la Tele puedan volver a la cadena con sede en Fuencarral. Entre ellos, una Belén Esteban que no esconde sus ganas por recibir una llamada de Telecinco, según ha hecho saber este lunes en 'No somos nadie'.

"La Patrona" ha desvelado este pensamiento tras las alusiones de Carlota Corredera, que ha apuntado que a Belén "le gustaría estar en el lugar de Lydia" y que "se merece volver por la puerta grande con un descapotable muchísimo más grande todavía", aunque esa información no la conocía de primera mano y eran solo sus impresiones. "Yo estoy convencida que Belén cuando vio la promo pensó: '¿Y por qué yo no?"

Tras esta afirmación, Belén Esteban no ha tardado en sentenciar: "Si a mí me llamaran de Mediaset, yo me iría a Mediaset". Seguidamente, cavilando qué ofertas aceptaría, la colaboradora de televisión ha admitido que sus jefes lo saben desde hace tiempo y que se vería en cualquier programa, ya sea en las mañanas con Ana Rosa Quintana, que en las tardes con Joaquín Prat en 'El Tiempo Justo'.

La empresaria española está mostrando que no guarda ningún rencor a la cadena ni a su excompañera, a la que ya había mostrado su apoyo en el estreno del nuevo formato de La Osa Producciones. En unas declaraciones en las que parecía ponerse en su piel, la madrileña parecía dejar bien claro la decisión que ella hubiera tomado: "Me alegro mucho que le hayan llamado y que se haya ido a Mediaset. Me parece muy bien lo que ha hecho. Si le sale una oferta tiene que mirar por su casa y si a ella le interesa más irse a Mediaset, yo creo que ha hecho lo correcto".

Respondiendo a Lydia

El pasado viernes, la nueva colaboradora del formato presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona respondió a los mensajes de quienes la habían tachado de traidora por aceptar el proyecto de Telecinco y no seguir con sus compañeros en Ten, desvelando que "por lealtad" había rechazado unos meses antes la oferta de Mediaset.

Las respuestas de María Patiño, Kiko Matamoros y compañía no se han hecho esperar. "Quiero ser indulgente con Lydia, entiendo la atmósfera en la que se desarrolló la entrevista y la reaparición", ha apuntado Matamoros.

"Me pareció una entrevista donde Lydia intentó darlo todo, pero fue aburrida y, por supuesto, intentaron copiar el formato 'Sálvame' con unas personas que no acompañaron en el show", ha alegado Marta Riesco, mientras que Carlota Corredera entendía el discurso de la periodista.