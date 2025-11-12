Belén Esteban regresa a RTVE y lidera la lista de concursantes de 'Top Chef: Dulces y Famosos'

RTVE sumará un nuevo concurso de cocina a su programación con 'Top Chef: Dulces y Famosos' y este miércoles ha desvelado a los 12 participantes que están preparados para meter las manos en la masa y convertirse en el mejor pastelero.

Uno de los nombres más llamativos es el de Belén Esteban, que volverá a La 1 tras el fracaso de 'La familia de la tele' para enfrentarse a su primer talent culinario. Junto a ella, el programa también contará con los actores Eva Isanta, Alejandro Vergara, Mariano Peña y Antonio Resines, así como la viuda de Camilo José Cela, Marina Castaño, que dará a conocer una de sus facetas menos conocidas.

La música estará bien representada con la presencia de los cantantes salidos de 'Operación Tirunfo' Roi Méndez y Natalia Rodríguez, que tendrán enfrente a Ivana Rodríguez, la deportista paralímpica Desirée Vila, el creador de contenido Tote Fernández y la Drag Queen Samantha Ballentines.

El desafío no será moco de pavo, pues en cada episodio tendrán que demostrar sus habilidades con la repostería para superar retos culinarios, desde elaborar postres clásicos hasta inventar los pasteles más creativos. Y como no podía ser de otra forma, al igual que en el formato culinario estrella 'MasterChef', todas sus creaciones serán evaluadas por un grupo de jueces, que valorarán el sabor, técnica y presentación de cada uno de ellos y que aún se desconoce por quién estará compuesto.

'Top Chef: Dulces y Famosos' es la adaptación del programa culinario de éxito internacional 'Top Chef VIP Just Desserts' y supone el regreso de la marca años después de que Antena 3 popularizara el concurso original, emitido entre 2013 y 2017 con Alberto Chicote al frente y un jurado compuesto por nombres como Susi Díaz y Paco Roncero.