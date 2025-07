La bronca de Andreu Buenafuente a Lamine Yamal por su polémica fiesta de cumpleaños: "Estoy preucupado como culé"

Los deportistas profesionales aprovechan el descanso estival para relajarse después de una ardua temporada y en el caso de Lamine Yamal , sabemos perfectamente que el nuevo 10 del Fútbol Club Barcelona no se ha aburrido durante sus vacaciones de verano, que han culminado con su ya famosa y polémicafiesta de cumpleaños en la que hasta el Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado interés por la celebración de la estrella española por la contratación de enanos. Los medios de comunicación han hablado largo y tendido sobre las vacaciones de Lamine Yamal y ayer le tocó el turno a un culé de corazón como es Andreu Buenafuente, que aprovechó su monólogo inicial en 'Futuro Imperfecto' para recriminar ciertas actitudes al que posiblemente sea el mejor jugador del mundo en estos momentos y una de las máximas figuras de LaLiga. El maestro de ceremonias del ente público no se mordió la lengua y atizó a Lamine Yamal, espetándole a él directamente que "él con 18 años debería hacer un mundo mejor, no quedarte con lo peor del actual".

Deseando de que las vacaciones se terminen

Andreu Buenafuente no dejó pasar la oportunidad de abordar con ironía y crítica la polémica fiesta de Lamine Yamal. Inició su intervención comparando el ritmo del verano con la intensidad de esa celebración, una forma ligera de abrir un tema que claramente le preocupa como aficionado culé. "No puedo estar tranquilo cuando los jugadores hacen una gran temporada y luego tienes que sufrir con sus vacaciones", confesó el presentador con un tono a medio camino entre la broma y el reproche. Su inquietud no era solo por el jugador, sino por el eco mediático que generó la fiesta, una situación que desvió la atención del rendimiento deportivo al comportamiento extradeportivo. Buenafuente, siempre hábil para leer el ambiente, expresó su deseo de que las vacaciones de Lamine acabaran pronto, dando a entender que el descanso del jugador le inquietaba más que el suyo propio. Entre risas, dejó entrever una crítica velada al descontrol de ciertas figuras jóvenes del fútbol actual.

El cómico no se limitó a comentarios superficiales y entró con mayor profundidad en lo que consideraba problemático: el entorno del joven futbolista. Con su habitual ironía, imaginó una conversación invertida entre padre e hijo para subrayar el desajuste generacional y la falta de límites. Sin rodeos, repasó los detalles más llamativos de la fiesta: la presencia de chicas imagen, personas con enanismo y una temática gangster, ironizando con que “eso Joan Laporta lo llama un miércoles flojo”. Aunque el humor servía de vehículo, el mensaje era claro y directo. Incluso parodió la confusión de disfraces, aludiendo a alguien que habría ido caracterizado como Florentino Pérez. Pero lo más contundente llegó al final, cuando lanzó un mensaje dirigido directamente a Yamal o a su entorno: le pidió que, como joven con proyección, aspirara a construir un mundo mejor, no a replicar los aspectos más cuestionables del actual.