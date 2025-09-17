Buenafuente, sobre su llegada a RTVE: “Arrugué la nariz un poco, pero José Pablo López me aseguró libertad”

Andreu Buenafuente ultima el regreso de la segunda temporada de 'Futuro imperfecto' en La 1 de RTVE. El humorista ha confesado que vive esta etapa "encantado", sobre todo porque se le ha garantizado una libertad editorial poco habitual en televisión.

En una conversación con Carles Francino en 'La Ventana' (Cadena SER), Buenafuente explicó cómo fue su primer contacto con el presidente de RTVE, José Pablo López. "Yo trabajo con total libertad. No es que dude, es que no te conozco", recuerda que le dijo durante la negociación. Según el presentador, López respondió de inmediato asegurándole que no habría ningún problema, lo que despejó sus dudas iniciales sobre el proyecto.

Buenafuente admite que en un primer momento "arrugó la nariz" al pensar que en la televisión pública no gozaría del mismo margen creativo que había tenido en otras cadenas. Incluso llegó a enviar a RTVE un programa de 'TV3' subtitulado para que la dirección entendiera su estilo. "Pregunté a El Terrat si en la cadena sabían lo que habían comprado", bromeó.

El cómico también recordó la declaración de intenciones de su debut en la cadena pública: "El primer día dije que no me había puesto ahí Sánchez, que tenía libertad. Es raro tener que celebrar esto y no considerarlo la normalidad".

Con este respaldo, 'Futuro imperfecto' afronta su segunda temporada con una novedad clave: los 12 programas se grabarán el mismo día de emisión, evitando así que la actualidad pueda dejar desfasado el contenido, como sucedió en ocasiones durante la primera tanda.

Buenafuente reconoce que los datos de audiencia fueron decisivos para su renovación, pero destaca sobre todo el apoyo del público: "Esto se podría haber quedado como algo residual, una prueba, y no para seguir. El dato te ayuda a continuar y es realmente muy emocionante".