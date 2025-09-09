Cambio de última hora en 'El Hormiguero': Yurena sustituye a Pedri y Ferran Torres por problemas de agenda

No es la primera vez ni será la última. En muchas ocasiones, los invitados de los programas de televisión tienen que hacer frente a imprevistos de última hora porque sus invitados no pueden acudir en el día indicado y eso es lo que le ha ocurrido esta semana a Pablo Motos.

El próximo jueves 11 de septiembre, el plató de 'El Hormiguero' tenía que recibir a Pedri y Ferran Torres, los jugadores del FC Barcelona y de la selección española, pero por problemas de agenda, el programa de Antena 3 ha tenido que cambiar de planes. En su lugar estará la cantante Yurena, que hablará de su exitosa serie biográfica 'Superestar'.

Así lo ha anunciado su presentador este martes antes de dar paso a Nacho Cano, que ha tildado de mafia al actual Gobierno tras contar sin pelos en la lengua el proceso por el cual se vio acusado de contratar de forma irregular a bailarines mexicanos para su musical 'Malinche'.

La entrevista a los futbolistas era uno de los platos fuertes de la semana, junto a los coaches de 'La Voz', que se sentarán en la mesa con las hormigas este miércoles. Tras este imprevisto, el programa buscará otras fechas para entrevistarles, aunque el conductor valenciano no ha detallado si esa visita se producirá próximamente.