Camilo cierra una gira exitosa por nuestro país visitando el plató de 'El Hormiguero'

Da igual los rivales directos en televisión y competir con el debut de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid en Champions League, 'El Hormiguero' sigue siendo el programa líder de la televisión española durante la noche, con un share del 13,9% y más de 4 millones de espectadores únicos que visualizaron la entrevista que Pablo Motos le hizo a dos grandes colosos de la actuación nacional como son Imanol Arias y María Barranco. El espacio televisivo de las hormigas más célebres de la pequeña pantalla recibe en el ecuador de la semana al artista colombiano Camilo, que regresa al plató de 'El Hormiguero' para presentar su último concierto en Alcalá de Henares con el que pondrá fin a una exitosa gira por nuestro país durante los meses estivales.

En la Huerta del Obispo de la localidad madrileña tendrá lugar este próximo 19 de septiembre el concierto final de Camilo en España. En total 16 conciertos durante los meses de agosto y septiembre, el intérprete colombiano ha recorrido Sitges, Castellón, Torrevieja, Huelva, Chiclana de la Frontera, Sanxenxo, Gran Canaria, La Palma, Marbella, Linares, Albacete, Oviedo, Sevilla, Valencia, Almería y finalizará en el lugar de nacimiento del gran autor español, Miguel de Cervantes.

Camilo, nacido el 16 de marzo de 1994 en Medellín, saltó a la fama tras ganar Factor XS en 2007. Ha lanzado éxitos como 'Tutu' y 'Desconocidos', y ha escrito para artistas como Becky G y Natti Natasha. Casado con Evaluna Montaner, ha colaborado con Mau & Ricky, y su primer álbum, 'Por primera vez' (2020), fue un éxito. En 2021 lanzó su segundo álbum, 'Mis manos'. Ha ganado múltiples premios Grammy Latinos y documentó su tour 2021 en HBO MAX con 'Camilo: El primer tour de mi vida'. Él se define como "un cantante sincero que emplea el amor como inspiración para sus canciones". Su estilo musical se identifica principalmente con el pop latino y el reguetón. Su música ha sido descrita como "canciones pop románticas mezcladas con ritmos urbanos", destacando su voz claramente delicada.

Los invitados el resto de la semana en 'El Hormiguero'

Mañana, último programa de la semana con la visita de una de las grandes voces de nuestra música, Luz Casal. La gallega sigue al pie del cañón y presenta el segundo sencillo de su nuevo albúm, '¿Qué has hecho conmigo?'.