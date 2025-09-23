Canciones de la Gala 2 de 'OT 2025': descubre los temas que interpretarán los concursantes

Con los 16 participantes definitivos, las canciones preparadas y coreografías ensayadas tras una semana de arduo esfuerzo, los problema de sonido frustraron el inicio de la gala 1 de 'OT 2025'. La nueva camada de "triunfitos" lo dieron todo durante la actuación grupal, pero los fallos técnicos impidieron que la mítica canción de Sonia y Selena, 'Yo quiero bailar', se disfrutará en su total plenitud. La brigada de especialistas del certamen musical de Gestmusic emitido por Amazon Prime Videosolventaron los errores para las actuaciones por parejas y los seguidores de 'Operación Triunfo' vibraron con la primera gala nominal del concurso. Cada pareja dejó su sello particular en el escenario, generando reacciones diversas tanto en el público como en el jurado. La expectación crecía con cada presentación, ya que de ellas dependerían los primeros juicios serios de la edición y, sobre todo, la elección de la primera favorita de la temporada. Cristina fue la cara de la moneda mientras que Claudia e Iván la cruz. Tras la gala 1 de 'OT 2025', Noemí y Manu repartieron los temas de la segunda gala de esta nueva edición de uno de los concursos musicales más importantes de nuestro país.

Canciones de la Gala 2 de 'Operación Triunfo'

Canción grupal: 'It's a Sin' de Pet Shop Boys

Claudia (nominada): 'El sitio de mi recreo' de Antonio Vega

Iván Rojo (nominado): 'It's My Life' de Bon Jovi

Olivia, Salma y Laura: 'If You Could Read My Mind' de Gordon Lightfoot

Guillo, Carlos y Max: 'Bye Bye Bye' de NSYNC

Tinho y Guille: 'La salvación' de Arde Bogotá

Cristina y Téyou: 'Dance Crip' de Trueno

Lucia y Judit: 'En cambio, no' de Laura Pausini

Crespo y María: 'Clavaito' de Chanel y Abraham Mateo

Tras despertarse a las 10:00, repasar la gala 1 con Noemí y Manu, tras conocer sus canciones los 16 aspirantes tendrán que afinar los tonos y ensayar antes de presenciar un nuevo episodio de 'Conexión OT' con Míriam Rodríguez. Entre medias repondrán fuerzas con la merienda y por último se irán a la cama después de cenar a las 21:00.