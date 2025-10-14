Canciones de la Gala 5 de 'OT 2025': lista completa de temas y repartos

Descubre la lista completa de canciones para la Gala 5 de 'OT 2025'. Tras la expulsión de Carlos, Lucía y Judit son los nuevos concursantes en la cuerda floja y han elegido a Natalia Jiménez y Malú respectivamente para lograr la salvación y asegurarse una semana más su estancia en la Academia de 'Operación Triunfo'. Conoce el resto de los temas que han propuesto los profesores a los triunfitos.

Reparto oficial de canciones entre los concursantes

Canción grupal: 'Mi nombre' de Leire Martínez

Lucía: 'Creo en mí' de Natalia Jiménez

Judit: 'Ciudad de papel' de Malú

Téyou: 'Papaoutai' de Stromae

Guille Toledano y Max: 'I was born to like you' de Freddie Mercury

Crespo y Claudia Arenas: 'Nada valgo sin tu amor' de Juanes

María Cruz y Olivia: 'Yes, and?' de Ariana Grande

Guillo Rist y Tinho: 'I wanna be you slave' de Maneskin

Cristina y Laura Muñoz: 'La mala costumbre' de Pastora Soler

Lucía pasa de ser favorita a nominada para la Gala 5 de 'OT 2025'

Lucía ha dado un giro de 180 grados a su situación dentro de la Academia de 'OT 2025'. La valenciana no ha defendido con creces su condición de favorita y ha terminado la Gala 4, la más dramática hasta la fecha, como nominada junto a Judit, después de que el claustrose decantara por María Cruz y los triunfitosdecidieran salvar de la quema a Javier Crespo. En cuanto a la expulsión, el público no dudó y con un 59,3% decidió salvar a Laura Muñoz, convirtiendo a Carlos en el tercer expulsado de esta segunda edición de 'Operación Triunfo' bajo el paraguas de Prime Video. Téyou se alzó con el título con un 22,7% del apoyo del público, asegurando su permanencia una semana más. Con Téyou a salvo, el jurado decidió recompensar a los concursantes que brillaron sobre el escenario: Laura, Olivia, Cristina, Tinho, Guille Toledano, Guillo, Claudia y Max cruzaron la pasarela sin complicaciones. Sin embargo, la tensión regresó cuando Crespo, María Cruz, Judit y Lucía quedaron en la cuerda floja. Los profesores apostaron por salvar a María Cruz, mientras que los compañeros, en una votación reñida, se inclinaron finalmente por Crespo, gracias al voto de la favorita de la semana.