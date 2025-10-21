Canciones de la Gala 6 de 'OT 2025': lista completa de temas y repartos

Descubre la lista completa de canciones para la Gala 6 de 'OT 2025'. Tras la expulsión de Judit, Lucía vuelve a estar nominada y junto a Max (que repite) son los nuevos concursantes en la cuerda floja y han elegido a Mon Laferte y Ben Platt respectivamente para lograr la salvación y asegurarse una semana más su estancia en la Academia de 'Operación Triunfo'. Conoce el resto de los temas que han propuesto los profesores a los triunfitos.

Reparto oficial de canciones entre los concursantes

Canción grupal: 'Make Your Own Kind Of Music' de Paloma Faith

Lucía: 'Tu falta de querer' de Mon Laferte

Max: 'You will be found' de Ben Platt

Crespo: 'Can’t hold us' de Macklemore y Ryan Lewis

Cristina: 'Je me casse' de Destiny

Guille Toledano y Claudia Arenas: 'Dos Gardenias' de Isolina Carrillo

Tinho y Téyou: 'Agua' de Jarabe de Palo

Guillo Rist y Olivia: 'El principio de algo' de La La Love You

Laura Muñoz y María Cruz: 'Diamonds' de Rihanna



Así fue la Gala 5 de 'OT 2025'

La quinta gala de 'OT 2025' arrancó por todo lo alto con una actuación grupal junto a Leire Martínez interpretando 'Mi nombre', en un claro gesto de apoyo a la cantante tras el anuncio del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh y su próxima gira. La emoción continuó con el enfrentamiento entre Judit y Lucía Casani, las dos nominadas de la semana, antes de dar paso a los nuevos duetos y a la actuación en solitario de Teyou, que disfrutó de ese privilegio por ser la favorita anterior. La tensión llegó al máximo cuando el público decidió por un margen mínimo: Lucía se salvó con un 50,3% de los votos frente al 49,7% de Judit, que se convirtió en la quinta expulsada del concurso. En una noche de decisiones ajustadas, los jueces (Leire Martínez, Guille Milkyway, Cris Regatero y Abraham Mateo) señalaron a Lucía Casani, Cristina, Claudia Arenas y Max como los nominados de la semana. El claustro de profesores optó por salvar a Cristina, y los compañeros, con cinco votos, eligieron a Claudia Arenas. Así, Lucía y Max se convirtieron en los nuevos nominados que se jugarán su permanencia en la academia en la gala 6 de 'OT 2025'.