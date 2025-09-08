Carlos Alcaraz calla bocas y conquista el US Open "disfrutando de la vida"

Carlos Alcaraz recuperó anoche el número 1 del tenis mundial tras certificar un US Open de matrícula, cediendo un solo set en todo el torneo estadounidense y cosechando su sexto grandes en su palmarés. Con un servicio soberbio y triturando a Jannik Sinner con un golpeo agresivo desde el fondo de la pista, el murciano se consagró de nuevo anoche en Nueva York y demostró que puede conseguir grandes títulos pudiendo además disfrutar de su tiempo libre como a él le plazca. Así de contundente espetó Alfonso Arús su opinión tras un nuevo triunfo de Carlos Alcaraz en el circuito ATP. El magacín matinal de laSexta analizó la reciente victoria ante Sinner y el presentador de Atresmedia señaló además otro aspecto clave en el murciano, decisivo según Arús para la consecución de su segundo US Open.

Los tertulianos de 'Aruser@s' se encontraban en sintonía con el maestro de ceremonias del espacio televisivo que ocupa las mañanas de laSexta, certificando que "Alcaraz va a ritmo de convertirse en el mejor jugador de la historia, porque mejora las cifras de todo el 'big three' que formaban Nadal Djokovic y Federer".

Además de respetar la forma de despejarse del tenista murciano, Arús destacó otro arista que ha sido clave en este torneo neoyorquino y que ha sido bastante comentado en redes sociales, su nuevo peinado. "Que no se cambie el corte de pelo que le da suerte", sentenció Alfonso Arús, recomendando a Alcaraz reparase siempre de cara a los grande torneos del mundo del tenis.