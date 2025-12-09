Carlos Alsina carga contra los "hombres del presidente" y critica la gestión de Pedro Sánchez tras la destitución de Antonio Hernández

Carlos Alsina, presentador de 'Más de uno' en Onda Cero, analizó en 'Espejo Público' la nueva polémica que rodea al entorno más próximo de Pedro Sánchez, marcada por los casos de Paco Salazar y la reciente destitución de Antonio Hernández, hasta ahora director de coordinación política en Moncloa. El periodista recordó que ambos hicieron carrera ligados al sanchismo y que Hernández, mano derecha de Salazar, figura señalado por varias mujeres que le acusan de haber encubierto presuntos comportamientos de acoso. Alsina subrayó que resulta difícil de justificar que hechos tan graves se hayan producido "en el entorno profesional inmediato" del presidente sin que este se haya enterado de nada. Además, destacó que Sánchez haya tomado la decisión de cesar a Hernández solo después de que la prensa revelara su implicación, lo que a su juicio evidencia una gestión tardía y deficiente del escándalo.

Antonio Hernández, ex «número dos» de Salazar, ha sido cesado PSOE

Alsina insistió en que la mayor dificultad para Pedro Sánchez no es únicamente la destitución de un colaborador, sino la larga lista de nombres vinculados directamente a su círculo más estrecho. "¿Cuándo termina la lista de hombres del presidente?", se preguntó, recordando que semana tras semana surge una nueva figura desconocida hasta entonces, pero relacionada con decisiones clave dentro de Moncloa. El locutor hizo hincapié en que Hernández era descrito por las presuntas víctimas como el "mayordomo" o "monaguillo" de Salazar, encargado de restar importancia a sus actos y de convencerlas de que no estaban viviendo lo que denunciaban sufrir cada día. Que un cargo destinado a coordinar la acción política del Gobierno acabe señalado como encubridor, afirmó, demuestra lo mal que se ha gestionado el asunto desde el inicio. Carlos Alsina concluyó su intervención en el magacín matinal de Antena 3 comentando que la sucesión de escándalos en el núcleo de poder socialista pone en duda el control real que el presidente tiene sobre quienes trabajan a su lado.