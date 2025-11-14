Carlota Corredera pregunta a Belén Esteban tras ser rechazada del 'Top Chef' de RTVE: "¿No me habrás vetado?"

El fichaje de Belén Esteban por 'Top Chef: Dulces y Famosos', el nuevo talent culinario de RTVE dedicado a la pastelería, ha causado sensación entre sus compañeros de 'No somos nadie' que, un día después de conocerse la noticia, le pidieron que cocinase unas galletas en directo. Sin embargo, la situación se ha calentado este viernes cuando Carlota Corredera ha anunciado que a ella también le habían llamado para participar en el concurso.

La presentadora de los viernes tenía la única intención de saber si su compañera en el programa que diariamente emite Ten y Canal Quickie había levantado la voz para vetarla en el nuevo programa de La 1 para no compartir espacio con ella.

"Mírame a los ojos Belén, me vas a decir la verdad" ha comenzado la gallega, dirigiéndose a la Patrona para después desvelar que "un día al salir de la radio", precisamente de RNE, y volviendo hacia su casa, "me sonó el teléfono y me llamaron para preguntarme algo".

La pregunta que le formularon versaba sobre si estaba dispuesta a participar en un "talent de cocina", a lo que la actual colaboradora de 'Directo al grano' y 'D Corazón' respondió que era mejor que llamaran a su representante porque ella este tipo de cosas no las manejaba. Después de esta conversación, ha dejado caer que no la volvieron a llamar, lanzando la pregunta del millón a su compañera en el "pisito": "¿No me habrás vetado Belén?".

La nueva concursante del 'Top Chef' pastelero de la cadena pública no ha dudado en negar la acusación, admitiendo que "eso no lo haría" y que ella no veta "nunca a nadie". "Yo prefiero no ir yo a que no vaya la persona", ha añadido.

Tras este cruce de palabras, el ambiente se ha calmado y Corredera ha bromeado alegrándose por no haber coincidido: "Que sepáis que Belén ha tenido la suerte de librarse de mí porque yo creo que vas a cocinar la repostería mucho mejor que yo, pero quiero decir que me llamaron para preguntarme si querría participar, pero me he quedado a las puertas, no llegué al final".

Tal y como comunicó RTVE hace dos días, además de Belén Esteban, el reparto de 'Top Chef: Dulces y Famosos' lo completan Antonio Resines, Marina Castaño, Mariano Peña, Ivana Rodríguez, Samantha Ballentines, Eva Isanta, Roi Méndez, Natalia Rodríguez, Alejandro Vergara, Desirée Vila y Tote Fernández.

Estos doce concursantes deberán demostrar en cada episodio sus habilidades con la repostería para superar retos culinarios, desde elaborar postres clásicos hasta inventar los pasteles más creativos. Y como no podía ser de otra forma, al igual que en el formato culinario estrella 'MasterChef', todas sus creaciones serán evaluadas por un grupo de jueces, que valorarán el sabor, técnica y presentación de cada uno de ellos y que aún se desconoce por quién estará compuesto.

El programa es la adaptación del programa culinario de éxito internacional 'Top Chef VIP Just Desserts' y supone el regreso de la marca años después de que Antena 3 popularizara el concurso original, emitido entre 2013 y 2017 con Alberto Chicote al frente y un jurado compuesto por nombres como Susi Díaz y Paco Roncero.