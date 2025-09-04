Carlota Corredera se pronuncia sobre la traición de Lydia Lozano antes de su estreno en 'No somos nadie'

Ante su inminente estreno como presentadora de la edición de los viernes en 'No somos nadie', Carlota Corredera ha hablado largo y tendido sobre el regreso de Lydia Lozano a Telecinco de la mano de 'De Viernes', tras dos años fuera de la cadena que le había vetado después de la cancelación de 'Sálvame'.

La periodista se ha pronunciado en los micrófonos del programa de RNE, 'El despertador'. Durante su entrevista, la presentadora del nuevo formato de La Osa Producciones para TEN y Canal Quickie ha comenzado admitiendo lo "fuerte" que ha sido enterarse de su fichaje.

"Tú imagínate que estás en casa y de pronto ves en Mediaset la promo de Lydia Lozano subida a un descapotable, que es lo que más le puede gustar a ella en el mundo, una melena al viento, un conducir que a ella le gusta mucho conducir y de pronto vuelve a Telecinco. ¡Es muy fuerte!", ha explicado.

Y, al igual que Belén Esteban, ha deseado lo mejor para su excompañera porque "por encima de todo, lo más importante es ella" y la quiere "mucho". "Sé que ella está siendo feliz. Para ella volver significa muchas cosas, es ese ex que te dejó mal y de repente te pide volver, que no deja de ser una forma de resarcirte. Es ahora me necesitáis y eso es porque me valoráis, aunque en un momento dado no me hicisteis sentir así. Todos han tenido un viaje chungo en su autoestima profesional", ha ejemplificado.

Aunque sabe que esta decisión "tiene muchas aristas" y entiende el debate de "lealtades" que se ha producido en estos días. "Hay gente que la apoya y gente que considera que es una traición a su universo 'Sálvame' y sus compañeros y esa salida tan traumática y fea. Hay gente que lo considera una traición", ha continuado.

Corredera ha sido clara y ha terminado por zanjar la polémica: "Creo que, de verdad, a sus compañeros no hay ninguno al que le parezca mal. Otra cosa es que le gustaría estar en su lugar, ojo con esto porque lo digo aquí. Yo estoy segura de que hay compañeros y compañeras que les encantaría estar en el lugar de Lydia".