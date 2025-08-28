Carmen Alcayde, favorita para liderar la sobremesa del fin de semana en Telecinco

Telecinco decidió poner punto y final a 'Socialité' en este pasado mes de julio, tras un descalabro en las audiencias bastante notorio, marcado por la salida de María Patiño del proyecto. La cadena principal del grupo de comunicación de la carretera de Fuencarral apostará para la franja de sobremesa por un nuevo magacín centrado en la crónica social y prensa rosa, que contará con expertos del corazón para realizar tertulias y debates al puro estilo 'D Corazón' del ente público o el propio club social de 'Vamos a ver', el magacín que ocupa la misma franja televisiva de 'Vaya Fama', pero de lunes a viernes. Telecinco, como espeta en sus redes sociales el medio web especializado en televisión Poco Pasa TV, ha elegido a Carmen Alcayde como nueva maestra de ceremonias del programa, aunque no estará sola como maestra de ceremonias.

Casting para encontrar pareja a Carmen Alcayde

Telecinco, como ya hiciera para la versión estival del 'Diario de Jorge', está realizando un casting para encontrar al acompañante perfecto para Carmen Alcayde en 'Vaya Fama'. La propia Cristina Lasvinges, quien ha realizado un gran trabajo al frente del programa vespertino durante los meses de verano, esta en la lista de candidatas así como Frank Blanco, que se ha quedado sin hueco en la parrilla de Telecinco tras la cancelación de 'TardeAR'. Entre los candidatos publicados por Poco Pasa TV, encontramos a Sonia Ferrer, Patricia Pérez, Ricardo Altable, Fran Ramírez e Iván Reboso.

Todo lo que sabemos de 'Vaya Fama'

Este nuevo programa será en directo y contará con exclusivas, reportajes, investigaciones, conexiones en directo y los "momentazos" que protagonizarán en el plató su equipo de colaboradores y reporteros, según ha informado la cadena en una nota de prensa. La producción del nuevo formato lleva la firma de Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), conocida por 'La isla de las tentaciones' o 'Supervivientes', y la emisión está prevista para los fines de semana. La fecha de estreno aún se desconoce, pero Mediaset ha adelantado que se estrenará próximamente.