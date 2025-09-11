El casting más esperado: cientos de aspirantes y una visita muy especial marcan el inicio de ‘GH 20’

Telecinco ya ha puesto en marcha la maquinaria de ‘Gran Hermano 20’. Este miércoles 10 de septiembre se celebró en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid uno de los últimos casting presenciales de la nueva edición del reality, con más de 500 aspirantes dispuestos a cumplir su sueño de entrar en la casa más famosa de la televisión.

En esta fase del proceso de selección, los participantes se sometieron a distintas pruebas supervisadas por Teresa Colomina, directora de casting, y Miguel Martín, director general de Zeppelin, productora del formato. Ambos serán determinantes en la confección del grupo definitivo de concursantes que dará vida a esta vigésima edición.

La jornada estuvo marcada además por una visita muy especial: Nagore Robles, que presentará el espacio 'Uno de GH 20' en Mediaset Infinity, acudió para acompañar a los candidatos y compartir con ellos su experiencia personal como exconcursante. También se dejaron ver rostros conocidos de la pasada edición, como Maica Benedicto, Violeta Crespo, Edi Insua, Nerea Minguela y Ruvens, que animaron a los presentes en esta primera toma de contacto con el programa.

Como novedad, 'Uno de GH 20' permitirá seguir de cerca el proceso de selección y mostrará el camino de los candidatos hasta convertirse en concursantes oficiales, aportando así un plus de contenido exclusivo para los seguidores más fieles del reality.