El chef más querido de la televisión vuelve a Antena 3: Karlos Arguiñano arranca nueva temporada

Karlos Arguiñano tiene todo listo para volver a ponerse al frente de su ‘Cocina abierta’. El próximo lunes 15 de septiembre a las 13:15 horas, el popular cocinero arrancará una nueva temporada de su programa diario, con nuevas recetas y el humor que le ha convertido en uno de los rostros más queridos de la televisión.

Este curso será además especial, ya que el espacio cumple 15 años en antena, consolidado como el programa de cocina de referencia. Su estilo cercano y su inconfundible sentido del humor siguen conquistando a la audiencia cada mediodía, convirtiendo cada plato en un momento de entretenimiento.

Arguiñano no estará solo: contará, como es habitual, con la colaboración de su hijo Joseba Arguiñano y de su hermana Eva Arguiñano, que aportarán su toque personal a las elaboraciones. Juntos, volverán a enseñar paso a paso cómo preparar platos sencillos, originales y al alcance de todos.

Aunque la temporada llega cargada de novedades, el futuro televisivo del chef comienza a generar interrogantes. En 2023, durante su visita a ‘El Hormiguero’, reveló que había firmado contrato por dos años más, asegurando su presencia en pantalla al menos hasta 2026. Sin embargo, en mayo volvió a sorprender a sus seguidores hablando abiertamente de su posible jubilación: “No voy a decir que estoy empezando… Estoy al final de mi carrera. No sé cuánto va a durar: 2, 3, 5 años, no lo sé todavía. Pero no estoy acabado ni mucho menos. Estoy aquí, fresco; tampoco voy a decir como una lechuga, más bien como una acelga”.

De este modo, cada nueva temporada de ‘Cocina abierta’ se vive con un sabor especial para quienes ven en Arguiñano no solo a un cocinero, sino a un referente televisivo capaz de transformar la hora de la comida en un momento de compañía y buen humor.