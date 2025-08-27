Chelo García-Cortés se olvida de sus antiguos compañeros de 'Sálvame' y encuentra trabajo en RTVE de Cataluña

Este próximo lunes 1 de septiembre a las 15:30, TEN volverá a ser el hogar de la constelación 'Sálvame', que regresan a la pequeña pantalla tras el sonoro fracaso de 'La familia de la tele' en RTVE. El magacín de crónica social y prensa rosa estará liderado de lunes a jueves por María Patiño y los viernes por Carlota Corredera. Además, hay grandes nombres del mundo del corazón en el equipo del nuevo programa de La Osa Producciones como Belén Esteban o Marta Riesco. Quien no estará además de la sonada baja de Lydia Lozano es Chelo García-Cortés, que anunció en sus redes sociales que ella seguirá ligada laboralmente al ente público, concretamente en la delegación de Cataluña de la radio y televisión de todos los españoles y españolas.

Un proyecto apasionante

Chelo García-Cortés anunció en sus redes sociales que seguirá ligada a RTVE Cataluña con el programa 'L'altaveu', un programa de actualidad social liderado por Danae Boronat, que será una de las puntas de lanza del nuevo canal del ente público que emitirá sus contenidos íntegramente en catalán.

Sin embargo, la colaboradora de la pequeña pantalla espetó también que esta no será su única fuente de ingresos, ya que formará parte de un nuevo proyecto aunque aún se desconoce de que programa se trata y cuáles serán las funciones de una de las tertulianas más queridas del universo 'Sálvame'.

Así será el nuevo canal de RTVE íntegro en catalán

La 2 en Cataluña empezará sus emisiones el 11 de septiembre, un día señalado en la Comunidad Autónoma del este de nuestro país, coincidiendo con 'La Diada'. Según el organismo de radio y televisión pública de este país, el canal de televisión estará plenamente operativo en octubre, con más de la mitad de contenidos en catalán. La nueva apuesta de RTVE en catalán ya perfila su parrilla con una combinación de información, entretenimiento y cultura. Entre los primeros espacios confirmados destaca 'Cafè d’idees', el matinal presentado por Gemma Nierga, que se emitirá de 8:00 a 11:00 horas. Le tomará el relevo Cafè macchiato, un magacín de actualidad y entrevistas que ocupará la franja de 11:00 a 14:00 horas, conducido por Oriol Nolis, actual director del canal. La programación de tarde comenzará con 'L’informatiu', el informativo territorial, seguido de una tertulia deportiva y un nuevo concurso diario, que se perfila como una de las grandes apuestas del canal. La oferta vespertina continuará con documentales en catalán, manteniendo una línea similar a la de La 2, y se completará con 'L’Altaveu', el espacio de Danae Boronat centrado en la actualidad catalana, que combinará información y entretenimiento hasta las 19:00 horas. Además, se incluirán contenidos infantiles, deportivos y programas de entretenimiento. Según el acuerdo entre PSOE y Junts en la reforma de la Ley de RTVE, el canal alcanzará en 2027 el objetivo de emitir el 100% de su programación íntegramente en catalán, con nuevos formatos que se irán incorporando de forma progresiva.