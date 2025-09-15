Chenoa se moja sobre un posible reencuentro de 'Operación Triunfo 1': "Ojalá"

El 22 de octubre de 2001 unos jovencísimos e inexpertos desconocidos se adentraban en la Academia de Operación Triunfo (OT), ignorantes del fenómeno social del que iban a formar parte unos meses después. Esos 16 principiantes con un sueño por delante respondían al nombre de David Bisbal, David Bustamante, Chenoa, Rosa López, Natalia, Manu Tenorio, Nuria Fergó, Gisela, Juan Camus, Verónica Romero, Mireia Montávez, Àlex Casademunt, Geno Machado, Naím Thomas, Alejandro Parreño y Javián.

El próximo año, la primera edición del programa musical creado por Gestmusic celebrará su 25 aniversario y, a las puertas de estrenar la gala 0 de su decimotercera entrega este lunes a partir de las 22:00 horas en Amazon Prime Video, la cuarta clasificada en OT 1 y ahora presentadora del concurso, se ha pronunciado sobre un posible reencuentro.

En una entrevista con el medio especializado en noticias de televisión, 'verTele', Chenoa ha recordado sus inicios e inevitablemente ha hablado sobre sus compañeros y la posibilidad de reunir a todos: "¿OT 1: El reencuentro? No sé qué decirte, estaría bien".

La cantante ha proseguido aludiendo a los fallecidos Àlex Casademunt y el productor Toni Cruz, pero expresando su deseo de hacer realidad la propuesta de reencontrarse: "Nos faltaría nuestro Àlex, lo notaríamos muchísimo, y Toni por supuesto que también. Pero bueno, son muchos años ya. Ojalá, ojalá".

Y ante la sugerencia de ser ella la cabeza pensante para llevarles la propuesta, la artista ha asegurado que no manda tanto como parece.