Chenoa y Noemí Galera recuerdan a Toni Cruz en el debut de 'Operación Triunfo 2025': "Va por ti"

El día marcado en rojo por todos los seguidores de'Operación Triunfo'ha llegado y en la noche de este lunes los focos del plató se han encendido para dar la bienvenida a los 18 aspirantes que consiguieron pasar los castings para concursar en la decimotercera edición del concurso musical.

Chenoa se ha vuelto a poner el traje de maestra de ceremonias y ha comenzado la gala 0 con una dedicatoria muy especial a Toni Cruz, productor ejecutivo del programa fallecido el pasado 11 de julio y que ha dejado un vacío en el equipo.

"Llevamos 13 ediciones y mantenemos algo importante que es la ilusión, desde OT 1 donde estuve yo. Así que me vais a permitir que hoy dediquemos esta gala a uno de sus fundadores, a uno de sus creadores, a Toni Cruz. Va por ti, que estás con la escaleta ahí apuntando, va por ti Toni, de parte de todo el equipo", ha comenzado la artista.

Desde la Academia, Noemí Galera también se ha sumado a sus palabras, asegurando que después de 24 años al pie del cañón, vuelven con "muchísima ilusión" y con "ganas de hacerlo lo mejor posible". Algo que les enseñó Toni Cruz. "Era un jefe en mayúsculas, yo personalmente mañana echaré de menos su mensaje de Whatsapp haciéndome la crítica de la gala. Estoy segura que allá donde esté, estará super orgulloso de todo el equipo", ha recordado.

Creador de 'Operación Triunfo'

Los inicios de Toni Cruz se remontan a su adolescencia, cuando conoce a Josep Maria Mainat. A mediados de los sesenta, ambos forman el grupo musical The Blue Cabrits y unos años después, en 1968, Miquel Àngel Pasqual se incorpora al proyecto. En ese momento nace La Trinca, uno de los grupos musicales de mayor repercusión en Cataluña durante la década de los setenta.

Durante cerca de dos décadas, Cruz estuvo al frente de una de las productoras que ha marcado el rumbo de la televisión comercial en España, a través de programas emblemáticos como 'La parodia nacional', 'Crónicas Marcianas' y, sobre todo, 'Operación Triunfo' y 'Eurojunior'.