'El Chiringuito de Jugones' se cuela en Telecinco por el despiste de un concursante de 'Agárrate al sillón'

Con el comienzo de LaLiga el pasado fin de semana, Josep Pedrerol volvió a encender los focos de 'El Chiringuito de Jugones' para traer la última información de la jornada y pasarse por los principales estadios de fútbol del país. Pero su viaje ha ido más allá y el programa de Mega ha llegado a la competencia.

Su inesperada aparición, que ha quedado como una anécdota, ocurrió este miércoles en el nuevo concurso de Telecinco, 'Agárrate al sillón', que presenta Eugeni Alemany y cuenta con la participación de Rafa Castaño, ganador de uno de los últimos botes de "El Rosco" de 'Pasapalabra' en Antena 3.

Durante la segunda ronda del programa, denominada "La Competición", los cuatro aspirantes que habían superado la prueba anterior debían responder correctamente a una tanda de preguntas que, en este caso, giraban en torno a la historia de la televisión. La pregunta en cuestión valía cinco puntos y fue la siguiente: "¿Con qué nombre era conocido el dúo de presentadores de esta casa formado por Manolo Lama y Manu Carreño?".

La respuesta válida era 'Los Manolos' y dos de los concursantes, Pablo y José Luis, contestaron correctamente, mientras que Carmn, poco ducha en el ámbito deportivo, optó por el término "tiquitaca". Sin embargo, lo que el presentador no se esperaba fue la respuesta de Javier, traductor e intérprete en un hospital, que desencadenó las risas de los presentes en el plató al mencionar "El Chiringuito".

El maestro de ceremonias no dejó pasar por alto el fallo y entre bromas le recalcó que se había referido a la competencia: "Javier, de esta casa. Telecinco. Mediaset. Cuatro. Me has puesto 'El Chiringuito'. Gran programa, pero no es correcto".