'El Chiringuito de Jugones' predice que el Barça será el próximo campeón de LaLiga 25/26

'El Chiringuito de Jugones' regresaba este domingo a Mega tras las vacaciones estivales con la pilas cargadas de cara a la temporada 2025/2026 que empieza este viernes con el primer encuentro de LaLiga en Montilivi entre el Girona de Míchel y el "Euro" Rayo Vallecano liderado por Íñigo Pérez, aunque antes se disputará la Supercopa de Europa entre PSG (campeón de la Champions League) y Tottenham (campeón de la Europa League). El magacín deportivo de las noches de domingo a jueves tiene en sus filas a grandes tertulianos dentro de su plantilla, que se han sincerado y han revelado que equipo levantará el título de LaLiga, Copa del Rey, Champions esta temporada, además del equipo revelación y decepción del curso 25/26 sumado al vencedor del balón de oro. De las 16 predicciones, el Barça lidera como el más equipo más bendecido de todos.

Mucho apoyo culé

Las predicciones de los tertulianos de 'El Chiringuito de Jugones' para la temporada 2025/26 han dejado claro que el debate estará servido durante todo el año. Iñaki Cano, Carles Fitè, Jorge D’Alessandro, Cristóbal Soria, Fran Garrido y Marçal Lorente coinciden en ver al Barcelona como campeón de Liga, aunque varían en sus apuestas para la Copa del Rey y la Champions. Por ejemplo, Cano coloca al Betis como revelación, mientras Fitè se decanta por el Espanyol. En cuanto al Balón de Oro, nombres como Dembélé o Lamine Yamal aparecen en varias quinielas, confirmando que el protagonismo estará en LaLiga. En el bando opuesto, Javier Balboa y Tomás Roncero sitúan al Real Madrid como campeón liguero, aunque divergen en la Copa: el exmadridista ve ganador al Atlético, mientras que el periodista apunta al Athletic. También sorprende la variedad en las “decepciones” previstas, desde el Atlético hasta la Real Sociedad o un “nuevo CTA” en el caso de Roncero. Las revelaciones, que van del Oviedo al Villarreal, muestran que cada tertuliano tiene su propio radar para detectar sorpresas.

Javier Miguel apuesta por un dominio absoluto del Barcelona, colocándolo como campeón de Liga y de Champions, mientras reserva la Copa del Rey para el Real Madrid. El Betis, según su pronóstico, será la revelación del curso, mientras que el Athletic ocupará el papel de decepción. En el caso de Alfredo Duro, el panorama cambia radicalmente: su quiniela sitúa al Real Madrid como gran triunfador de la Liga y la Champions, con el Getafe sorprendentemente levantando la Copa del Rey y el Oviedo como equipo revelación. Lobo Carrasco apuesta por un doblete liguero y Champions para los culés, ve al Atlético de Madrid como campeón de Copa, al Rayo Vallecano como revelación y sitúa al Sevilla como la gran decepción. Matías Palacios, por su parte, combina la Liga para el Barça con una Champions para el Arsenal, una Copa del Rey para el Real Madrid y al Levante como equipo revelación, considerando al Athletic como la decepción del año y situando a dos nombres como favoritos al galardón individual. Roberto Morales también cree en el Barça campeón liguero, pero da la Champions y la Copa al Real Madrid, elige al Celta como revelación y, al igual que Carrasco, pronostica que el Sevilla será la gran decepción.