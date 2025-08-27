'El Chiringuito de Jugones' tiene claro que a día de hoy Vinicius Jr no es titular indiscutible en el Real Madrid

Xabi Alonso sorprendía el pasado domingo cuando el Real Madridanunció su once inicial en su vuelta al Carlos Tartiere 23 años después del 0-4 cosechado por el conjunto blanco al Real Oviedo en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey del año 2002-2003. Entre los once jugadores elegidos por el técnico tolosarra no se encontraba Vinicius Jr., quien había disputado un partido discreto ante Osasuna. En su lugar, Rodrygo Goes disputó la banda izquierda y a pesar de estar participativo en los primeros compases del encuentro, su actividad se fue diluyendo a medida que pasaban los minutos sobre el verde asturiano, hasta marcharse al banquillo con la sensación de haber desperdiciado una oportunidad de oro. A pesar de no marcar ni asistir, cosa que sí hizo Vinicius cuando entró al césped del Tartiere, los trabajadores de 'El Chiringuito de Jugones', le dan una oportunidad a Rodrygo en el once antes que a su compatriota, cuyos gestos extradeportivos provocan una clara animadversión por el futbolista carioca, tanto de seguidores del conjunto de Chamartín como de aficionados rivales del Real Madrid.

El primero de la redacción en espetar su voto fue Edu Aguirre, quien se decantó por una delantera formada por Mbappé, Rodrygo y Brahim. Juanfe, sin embargo, mantenía al francés en el ataque blanco y sí incluía a Vinicus en la punta de lanza del Real Madrid, con el recién llegado Franco Mastantuono. Marcos Benito eligió el mismo tridente de la temporada pasada, con los dos brasileños y Mbappé en el ataque del equipo merengue. Álex Silvestre se pronunció y eligió un tridente muy similar a Edu Aguirre, cambiando a Brahim por Mastantuono.

Mbappé, el verdadero líder del Real Madrid

Lo que queda claro entre los trabajadores del magacín deportivo de Atresmedia es que el líder de ataque del Real Madrid es Kylian Mbappé, que además, según los datos publicados por el periodista de Cope Pedro Martín, el francés ha metido 11 de los últimos 14 goles del conjunto blanco en LaLiga EA Sports.