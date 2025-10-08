Clamor entre la audiencia de 'Supervivientes All Stars' por la última prueba de líder: "Tongo"

Tony Spina fue anoche el gran protagonista de la noche en 'Supervivientes All Stars' gracias a su boda en Honduras con su pareja Marta Peñate aunque también fue duramente criticando por la audiencia del reality de Mediaset, que le acusó de hacer trampas durante la última prueba de líder celebrada ayer durante la gala de 'Tierra de Nadie'. En redes sociales, muchos usuarios clamaron contra la dirección del concurso de Mediaset al ver las flagrantes trampas de Spina durante la prueba, espetando que ayer se perpetró un timo en 'Supervivientes'.

Así fueron las artimañas de Tony Spina

Durante una de las pruebas de 'Supervivientes All Stars', los concursantes debían mantenerse sobre una estructura en el mar, sujetos a una cuerda que debían tensar inclinándose hacia adelante. La presentadora Laura Madrueño explicó con claridad las reglas, insistiendo en que la soga debía permanecer tensa y los participantes debían mantener la postura correcta. Sin embargo, Tony Spina ignoró las indicaciones y optó por colocarse sin tensar la cuerda, apoyando su cuerpo en el centro de la estructura para obtener mayor estabilidad, lo que provocó varias advertencias por parte de la presentadora. A pesar de las reiteradas llamadas de atención, Tony no fue descalificado, lo que generó una ola de indignación en redes sociales.

Numerosos espectadores denunciaron el “favoritismo” de la organización hacia el concursante, señalando que recibió hasta cuatro avisos sin sanción alguna. Las críticas se intensificaron cuando Tony logró clasificarse para la final de la prueba, calificando el hecho como una “vergüenza” y un “tongo”. Algunos usuarios recordaron otros supuestos privilegios otorgados a Spina, como la aparición de su pareja en el programa, acusando a la producción de trato de favor.