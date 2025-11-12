Claudia hace sonar la alarma en 'La isla de las tentaciones 9' tras besarse apasionadamente con Gerard

Claudia no se ha mojado las ganas en el café y ha decidido besar apasionadamente a Gerardtras varias noches de acercamiento entre ambos en 'La isla de las tentaciones 9'. El tentador VIP de esta edición de reality de convivencia de Telecinco ha puesto a prueba a la joven mallorquina de 24 años, que le ha puesto los cuernos a su pareja Gilbert, que escuchó como sonó la alarma en su villa y que verá próximamente las imágenes en las temidas hogueras. Claudia y Gerard se buscaron durante toda la noche en la última fiesta en la villa de las chicas. Ambos bailaron de forma muy fogosa y compartieron caricias tumbados en una de las hamacas. En el jacuzzi, como en otras ediciones, surgió la magia. Claudia hizo sonar la alarma en 'La isla de las tentaciones 9' tras besarse apasionadamente con Gerard.

Como ya ocurriera en otros acercamientos, la mallorquina se arrepentía al día siguiente de sus actos, llorando de forma descontrolada y acordándose ahora de su novio, Gilbert.

Nieves y Lorenzo se van juntos de 'La isla de las tentaciones 9'

La quinta gala de 'La isla de las tentaciones 9' arrancó con el desenlace de la esperada "hoguera de las consecuencias" entre Nieves y Lorenzo, que había quedado pendiente la noche anterior. La pareja fue expulsada del programa de forma inmediata después de que Sandra Barneda anunciara que debían elegir a quién sancionar por haber infringido en varias ocasiones las normas de convivencia. La decisión fue unánime: Nieves y Lorenzo debían abandonar la experiencia. En su reencuentro, ambos protagonizaron un tenso intercambio de reproches, aunque Lorenzo expresó su deseo de irse junto a ella. Pese a las dudas de Nieves, que admitió sentirse perdida dentro de la relación, finalmente decidió marcharse de su mano. "Estamos como dos cabras, pero lo amo", confesó entre risas y emoción antes de poner punto final a su paso por el reality.