El cómico Jimmy Kimmel se nacionaliza italiano por desacuerdo con Trump

Uno de los presentadores de late show más populares de EEUU, Jimmy Kimmel, ha anunciado que ha obtenido la nacionalidad italiana. El motivo, según explica Kimmel, es hacer un gesto de protesta contra el gobierno de Donald Trump, que gobierna el país desde enero de este año.

Kimmel anunció esta decisión en el podcast de la cómica Sarah Silverman, explicando que pudo solicitar este cambio de ciudadanía gracias a la ascendencia italiana que tiene por parte de madre. En dicho podcast, aprovechó para valorar la administración de Trump, que calificó como "tan malo como pensé que iba a ser, incluso peor de lo que a él mismo le gustaría que fuera".

El cómico y presentador no es la única personalidad que, a modo de protesta, rechaza su nacionalidad estadounidense: Rosie O'Donnell o Ellen DeGeneres, por ejemplo, han ido un paso más allá y han abandonado directamente el país como consecuencia de la victoria de Trump.

No es la primera vez que Jimmy Kimmel es crítico con el nuevo presidente: la misma noche de su victoria electoral, lamentó entre lágrimas su victoria. Tanto es así que el propio Donald Trump aseguró que él, junto con Jimmy Fallon, serían los siguientes "en caer", tras conocer el despido de Stephen Colbert por parte de la CBS, despido que, pese a que la cadena asegura que responde a motivos financieros, muchos ven como una cesión a las presiones del nuevo mandatario de la Casa Blanca.