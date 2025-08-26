La concursante más polémica de 'La isla de las tentaciones', Fani Carbajo, nueva participante de 'Supervivientes All Stars'

El meme de "Montoya por favor" existe gracias a Estefanía Carbajo, cuya infidelidad en la primera edición de 'La isla de las tentaciones' provocó una sonora reacción de su entonces pareja Christofer Gúzman, que corría como un poseso hacia la playa gritando su nombre con desesperación tras ver las crudas imágenes de su novia. Desde esta aparición televisiva, Fani Carbajo ha seguido ligada a Mediaset, en un segundo plano, pero volverá a la primera línea de batalla televisiva siendo la concursante número 8 en ser confirmada de 'Supervivientes All Stars' que empieza a principios de septiembre y será presentado en el FesTVal.

Una nueva oportunidad

Fani Carbajo afronta con entusiasmo la segunda edición de Supervivientes All Stars, una versión más extrema del reality, a la que llega con la ilusión de quien debuta pero con la experiencia acumulada en televisión. La influencer alcanzó la popularidad gracias a su paso por la primera edición de La isla de las tentaciones, lo que le abrió las puertas para concursar en 'Supervivientes 2020'. Allí vivió una experiencia intensa y complicada que ahora recuerda con emoción en su vídeo de presentación. En sus declaraciones asegura volver a Honduras con más fuerza, motivación y la clara intención de pelear por el triunfo final, mostrando un espíritu renovado y la firme decisión de demostrar hasta dónde puede llegar en una aventura marcada por la resistencia. En su anterior participación, duró 56 días en Cayo Cochinos, siendo la sexta expulsada de una edición que acabó coronando a Jorge Pérez.

Muchos nombres, pero sin mucha chicha

Mediaset pone rumbo a la temporada televisiva 25/26 en busca de revertir la paupérrima situación en cuanto a audiencia se refiere y la primera parada será Honduras. El 4 de septiembre, Telecinco emitirá la segunda edición de 'Supervivientes All Star' que contará de nuevo con Laura Madrueño como maestra de ceremonias presente en el país centroamericano. En España, los platós del grupo de comunicación de la carretera de Fuencarral estarán bien protegidos, con dos de los presentadores más importantes de la cadena de televisión, Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda. Este nuevo concurso, con el que buscarán una buena cuota de pantalla durante el prime time, tendrá en sus filas a grandes concursantes de la historia de 'Supervivientes', aunque de momento, los nombres confirmandos no están levantando demasiado entusiasmo. La lista la conforman Jessica Bueno, Gloria Camila, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Iván González, Carlos Alba, Kike Calleja y ahora, Fani Carbajo.