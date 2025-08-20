Confirmado: ‘El Hormiguero’ ya tiene fecha de regreso

La televisión se prepara para la vuelta tras el verano y uno de los regresos más esperados ya tiene fecha. 'El Hormiguero' regresa el lunes 1 de septiembre con el inicio de su temporada número 20, un nuevo curso en el que Pablo Motos volverá a ponerse al frente del programa que lleva más de once años liderando el access prime time.

El espacio producido por 7 y Acción cerró su anterior etapa el pasado 1 de julio y ahora calienta motores para arrancar una temporada histórica. Como es habitual, el estreno llegará acompañado de su película especial, protagonizada por algunos de los invitados más destacados que pasaron por el programa en el último año.

Con una media de 15,3% de cuota de pantalla en su última temporada y siendo el programa más visto del día en más de 90 ocasiones, 'El Hormiguero' afronta este nuevo curso con la misma ambición que lo ha convertido en un referente televisivo.

Aunque aún se mantiene en secreto la identidad del primer invitado que abrirá la vigésima temporada, la expectación ya es máxima. Pablo Motos y su equipo vuelven con la promesa de espectáculo, humor, ciencia y grandes entrevistas para seguir marcando las noches en abierto.