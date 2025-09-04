Crisis en 'Supervivientes All Stars': la manifestación de un pueblo autóctono altera su estreno

A pocos instantes de volver a los Cayos Cochinos con los tradicionales saltos desde el helicóptero, 'Supervivientes All Stars' ha pillado turbulencias. La segunda edición del reality se ha visto alterada debido a una manifestación de los habitantes de Honduras contra el formato y que ha obligado a cambiar la dinámica del programa.

Desde el plató de Telecinco y nada más comenzar el programa, Jorge Javier Vázquez ha comunicado que se han visto "obligados a cancelar, por ahora, nuestra zona de juegos", ya que se había "visto alterada".

"En este momento no sabemos si podremos realizar los juegos por problemas con las autoridades. Este es el espíritu del programa, afrontar lo que venga. Nuestro equipo y nuestros supervivientes así lo entienden y darán lo mejor de ellos para que lo disfruten", ha comentado.

En un vídeo compartido en redes sociales, se puede observar como un grupo de personas ha ocupado la isla en la que se iba a celebrar el reality. A gritos de "tenéis que proteger los pueblos", "aquí no se va a quemar leña ni llantas" los habitantes de Honduras están defendido su territorio.

La primera entrega tenía previsto arrancar con la máxima intensidad con los siempre esperados saltos desde el helicóptero para meterse de lleno en un espectacular circuito de barro que los 14 concursantes deberían cruzar tanto por tierra como por mar para repartir a los supervivientes en dos equipos.

Después, se introduciría la prueba más mítica y exigente de la historia del formato, "La Noria Infernal". El ganador tendría que colgarse el primer collar de líder de la edición, convirtiéndose en inmune en la primera ronda de nominaciones y nominar de forma directa a uno de sus compañeros.