Cristina Lasvignes y su ‘Diario de verano’, rara avis de las audiencias vespertinas en Telecinco

Telecinco volvió a firmar un mes para el olvido al cerrar julio con un 9,2% de cuota de pantalla, el peor dato en este mes de toda su historia. La cadena de Mediaset pierde un punto respecto a junio y cae cinco décimas frente a julio de 2024, confirmando su tendencia negativa. Incluso empeora su marca de 2023, cuando ya tocó fondo con un 9,3%. Sin el empuje de 'Supervivientes', que tradicionalmente le servía como salvavidas en prime time, la cadena no logra alcanzar el doble dígito por cuarta vez en lo que va de año. Ni la emisión del Mundial de Clubes, que ofreció buenos datos en la primera mitad del mes, ha evitado el desplome general. Telecinco ha decidido poner punto y final al curso televisivo 24/25, sacrificando las noches de verano de agosto con reposiciones de programas y sacando del baúl de los recuerdos capítulos no emitidos de algunos de los formatos que no han tenido éxito durante esta temporada de la pequeña pantalla. Sin embargo, entre tanta mala noticia, hay formato que brilla con luz propia y resiste a la decadencia, 'El Diario', tanto con Jorge Javier Vázquez como con Cristina Lasvignes .

Buenos datos de audiencia para 'El Diario'

Desde que Cristina Lasvignes se incorporó a 'El Diario de verano' en Telecinco el pasado 21 de julio, el programa ha mostrado una evolución positiva en sus datos de audiencia. Su estreno registró un 8,7 % de cuota de pantalla con 554.000 espectadores. En los días siguientes, la acogida fue algo irregular: el 22 de julio bajó al 8,2 % (540.000), pero fue remontando poco a poco. El 23 alcanzó un 8,4 % (584.000), y el 24 subió hasta el 9,4 % con 636.000 personas frente al televisor. Aunque el 25 tuvo un pequeño retroceso (7,5 % y 483.000), la semana siguiente marcó una tendencia claramente ascendente. El 28 logró un 9,6 % (647.000), el 29 un 9,0 % (595.000), y el 30 se disparó hasta un 10,1 % de share y 676.000 espectadores, su mejor dato hasta ese momento. El 31 de julio cerró el mes con un sólido 9,3 % (626.000), y el 4 de agosto volvió a destacar con un 9,7 % (623.000). Finalmente, el 5 de agosto firmó su máximo hasta la fecha con un 10,3 % de cuota y 669.000 espectadores, consolidando así a Lasvignes como una apuesta exitosa para la franja veraniega de la tarde en Telecinco.

Quién sabe, a lo mejor Cristina Lasvignes es la nueva gran maestra de ceremonias de Mediaset y su figura al frente del 'Diario' puede reflotar franjas muertas para la cadena principal de Telecinco como puede ser la sobremesa del fin de semana tras el adiós de 'Socialité'.