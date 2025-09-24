Cristina Pedroche revela cuánto cuesta su vestido de las Campanadas 2024 hecho con su propia leche

Cada nochevieja, los españoles siguen una serie de rituales para entrar con buen pie en el nuevo año y, entre ellos, no pueden faltar las insustituibles 12 uvas acompañadas de champagne para brindar por lo bueno que está por venir, mientras se escucha de fondo la mítica canción de Mecano 'Un año más'. En los últimos años, a estas tradiciones se ha sumado una nueva costumbre, la de esperar hasta los últimos segundos del año para descubrir el vestido con el que Cristina Pedroche presentará las Campanadas.

Tanto ha calado este rito en la sociedad que sus vestimentas se han convertido en más que una colección y este martes, en el concurso de laSexta presentado por Iñaki López, 'Tesoro o cacharro', la prenda que utilizó en las Campanadas 2024-2025 ha sido uno de los objetos prestados para que los concursantes intentaran adivinar su precio y ganar el premio final.

Cabe recordar que, en cada entrega, una pareja de concursantes se enfrenta a una selección de doce objetos misteriosos, cuyo valor puede oscilar entre un euro y 50.000 euros. Uno de esos objetos pertenece a un famoso y los participantes deben descubrir cuál de ellos es el auténtico tesoro.

Cristina Pedroche acudió al plató con su último vestido, asegurando que tras 11 años al frente de las Campanadas, conserva cada uno de ellos. Sin embargo, no tiene espacio para guardarlos todos y "algunos están desmontados y otros en fundas porque al principio eran mas textiles".

En esta ocasión, la pareja que tenía que adivinar cuál era el tesoro, entre un sarcófago del antiguo Egipto y el traje de la presentadora madrileña, eran unos primos de Sevilla. Uno de ellos valía 15.000 euros y el otro 50.000 euros.

Por un lado, el sarcófago databa del periodo ptolemaico y estaba hecho de madera. Además, contuvo el cuerpo de una momia femenina y, actualmente, está expuesto en una galería. En cuanto al vestido de Cristina Pedroche, la periodista explicó que lo hizo la diseñadora Belén Mozas y "es un vestido en el que no solo se valora lo que lleva sino todo lo sentimental que es, porque está hecha de mi leche".

"Todo lo demás, la forma de menina, el casco, lo de los pechos... lo ha hecho VivasCarrión, unos diseñadores sevillanos muy famosos", detalló la presentadora, que compartió un consejo con los concursantes: "Tenéis que fijaros bien en que cada cosa es como si fuera un propio pecho, un pezón del que van saliendo las gotitas de leche".

Tras sus advertencias, los concursantes decidieron optar por el vestido de las últimas campanadas y consiguieron hacerse con el premio final de 50.000 euros, que resultó ser el valor exacto del traje de Cristina Pedroche.