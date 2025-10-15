Dani Fernández defiende a Valeria Castro tras críticas en 'OT 2025': "Es perverso juzgarnos por una actuación"

La reciente actuación de Dani Fernández y Valeria Castro en la Gala 4 de 'OT 2025' ha generado un intenso debate en redes sociales, especialmente por el rendimiento vocal de la artista canaria. Ante la avalancha de comentarios críticos, el propio Dani Fernández salió en defensa de su compañera, subrayando que una sola actuación no define la calidad artística de nadie. Pocas horas después de interpretar juntos ¿Y si lo hacemos?, el cantante destacó que Valeria es mucho más que un momento puntual en televisión, reivindicando su talento y profesionalidad frente a las críticas.

En un mensaje publicado en sus redes, Dani Fernández explicó: “Los artistas somos más que una actuación, una nota o un momento televisivo… Juzgarnos por una fotografía tan estática de nuestro trabajo es perverso”, haciendo referencia a los comentarios anónimos que surgieron tras el programa. Además, el exmiembro de Auryn se dirigió directamente a Valeria Castro con palabras de cariño: “Tu talento, sensibilidad, profesionalidad y compañerismo son indiscutibles. Siempre me vas a tener a tu lado, arriba y abajo del escenario. Te admiro y te quiero, amiga”, reafirmando su apoyo incondicional a la cantante canaria.

Lucía pasa de ser favorita a nominada para la Gala 5 de 'OT 2025'

Lucía ha dado un giro de 180 grados a su situación dentro de la Academia de 'OT 2025'. La valenciana no ha defendido con creces su condición de favorita y ha terminado la Gala 4, la más dramática hasta la fecha, como nominada junto a Judit, después de que el claustrose decantara por María Cruz y los triunfitosdecidieran salvar de la quema a Javier Crespo. En cuanto a la expulsión, el público no dudó y con un 59,3% decidió salvar a Laura Muñoz, convirtiendo a Carlos en el tercer expulsado de esta segunda edición de 'Operación Triunfo' bajo el paraguas de Prime Video. Téyou se alzó con el título con un 22,7% del apoyo del público, asegurando su permanencia una semana más. Con Téyou a salvo, el jurado decidió recompensar a los concursantes que brillaron sobre el escenario: Laura, Olivia, Cristina, Tinho, Guille Toledano, Guillo, Claudia y Max cruzaron la pasarela sin complicaciones. Sin embargo, la tensión regresó cuando Crespo, María Cruz, Judit y Lucía quedaron en la cuerda floja. Los profesores apostaron por salvar a María Cruz, mientras que los compañeros, en una votación reñida, se inclinaron finalmente por Crespo, gracias al voto de la favorita de la semana.

Reparto oficial de canciones entre los concursantes