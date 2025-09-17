El dardo de Manu a Juanra Bonet en 'Pasapalabra': "Dijimos de venir de negro y por lo que sea no lo entendió"

Tras el impresionante rosco de Rosa en el programa anterior, quedándose por primera vez a una palabra de llevarse un bote de 2.128.000 euros, Manu Pascual ha conseguido superar la silla azul y se ha mostrado bastante aliviado de poder continuar en el programa, incluso gastando bromas a uno de los invitados.

Hasta este miércoles, Iván Massagué y Ana Álvarez han acompañado a Manu, mientras que Lucía Guerrero y Juanra Bonet han hecho lo propio con la concursante gallega. Precisamente, el actual presentador de 'Juego de Pelotas' ha protagonizado algunos de los momentos más hilarantes de la semana y ha sido el objetivo del concursante madrileño.

Durante la presentación de los equipos, Roberto Leal le ha preguntado a Manu cómo se sentía tras lo ocurrido en el programa anterior, pero el concursante se ha fijado en que todos los integrantes de ambos equipos iban vestidos de negro, salvo Juanra.

"Déjame decir que estoy un poco contrariado porque dijimos todos de venir de negro y Juanra por lo que sea no lo entendió", ha comentado, provocando las risas del plató y la cara de estupor del presentador catalán que llevaba una camisa de color azul oscuro.

"Él va a su aire", ha replicado rápidamente el presentador del programa, mientras que el aludido admitía que no había escuchado nada en el programa anterior. Sin duda, el ambiente que se respira en 'Pasapalabra' es de lo más familiar y estos momentos son prueba de ello.

En esa línea, ambos presentadores han vuelto a protagonizar otra situación cómica durante la pista musical. En el último duelo musical, Roberto Leal ha creado expectación sobre dos artistas que iban a bailar en el denominado "dancing corner": "Tenemos la suerte de que están de gira por España, concretamente tienen parada en Madrid, el dúo Dos-Toyevski".

La misteriosa pareja ha resultado estar formada por Roberto y Juanra, que han comenzado a bailar en mitad del plató.