'El debate de las tentaciones' salta a Telecinco mediante resúmenes y modifica 'Gran Hermano: El Debate'

El mes de noviembre para un seguidor habitual de los programas de Telecinco está siendo de lo más convulso. En menos de dos semanas la programación del principal canal de Mediaset ha cambiado repentinamente con la revolución de las tardes, que para más inri tan solo ha durado cuatro días, y la última modificación concierne a 'Gran Hermano: El Debate'.

En un principio, el grupo de comunicación italiano había decidido emitir a través de su plataforma 'El debate de las tentaciones', cuyo estreno se ha producido este viernes a las 13 horas. Pero los datos cosechados por la vigésima temporada de 'Gran Hermano', muy alejados de lo esperado, han llevado a Mediaset a, primeramente, anunciar la emisión en abierto del espacio presentado por Sandra Barneda en la madrugada del lunes 17 de noviembre, para después dar marcha atrás y apostar por un resumen de dicho programa un día antes, retrasando el inicio de 'GH: El Debate' y recortando su duración una hora.

De esta forma, el próximo domingo 16 de noviembre, cuando los espectadores de Telecinco enciendan la tele a partir de las 22:00 horas, se encontrarán con un resumen de una hora de 'El debate de las tentaciones', al que proseguirá, en formato reducido y a partir de las 23:00 horas, la segunda gala del programa presentado por Ion Aramendi sobre los concursantes de 'Gran Hermano'.

Caída en picado

Hace tan solo una semana que comenzó la nueva temporada del reality presentado por Jorge Javier Vázquez, un programa en el que se habían puesto todas las energías desde la cadena para que fuera su salvavidas después del mal momento que está pasando en audiencias.

Sin embargo, los resultados son desalentadores. La primera gala cumplió con las expectativas obteniendo un 15,8% de cuota de pantalla, pero siete días después mucha parte del público se ha bajado del barco y este jueves el share ha descendido a un 11,8%.

Por otro lado, el as bajo la manga que la empresa con sede en la calle Fuencarral se había reservado con 'GH. La Vida en Directo', una tira diaria para comentar el día a día y lo más relevante de lo que fuera sucediendo en la casa, ha sido un fracaso y este jueves emitió su última entrega.

El programa se estrenó con un 5,8% de share y reuniendo a tan solo 607.000 espectadores. Unas cifras que no han logrado remontar desde el grupo de comunicación italiano, marcando un 5,7% y un 4,9% de cuota de pantalla el martes y el miércoles, respectivamente, para acabar con un 5,3%.

Una caída que se ha trasladado a la edición nocturna de Informativos Telecinco, que el pasado lunes marcó un 7,4% de share, siendo uno de sus peores registros y alejándose de Vicente Vallés en Antena 3 y Pepa Bueno en TVE, sin ser ni siquiera la tercera opción y quedando por detrás del informativo de laSexta.