'OT 2025' arrancó hace una semana y el próximo lunes viviremos una gala de infarto con el primer expulsado de los 16 participantes definitivos de esta segunda edición bajo el paraguas de Prime Video. Aprovechando la visita a las 11:00 de Víctor Elías y a las 15:00 de Isabel Aaiun, os contamos donde se encuentra la mítica Academia de uno de los concursos más célebres de la televisión española.

La Academia de 'OT 2025' se encuentra en el Parc Audiovisual de Catalunya, en Terrassa, y este año estrena un espacio completamente renovado bajo criterios de sostenibilidad y diseño vanguardista. Con más de mil metros cuadrados, el centro ha sido adaptado para aprovechar la luz natural, integrar vegetación y generar un ambiente saludable y creativo para los concursantes. Como novedad, incorpora zonas interactivas con piezas de Lego que refuerzan el trabajo en equipo y la imaginación. Pero la experiencia de 'OT' no se limita a las paredes de la Academia: Terrassa, a solo 30 kilómetros de Barcelona, ofrece un entorno cultural y natural privilegiado. La ciudad combina patrimonio histórico con la cercanía al Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, lo que convierte este enclave en un escenario único que equilibra el bullicio artístico del concurso con la calma de un destino lleno de historia, arte y naturaleza.

Estas son las canciones que defenderán en la gala 2