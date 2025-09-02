Después de imponerse a Pedro Sánchez en audiencia, 'El Hormiguero' abre sus puertas a la pareja de moda del fútbol y la televisión

'El Hormiguero' inició su temporada número 20 con una doble cita de lujo: Bertín Osborne en el plató y Sergio Ramos en una emotiva videollamada con Pablo Motos, maestro de ceremonias del exitoso formato de Antena 3. Durante la charla, el presentador recordó con visible emoción a Marta Jiménez, conocida como 'la mujer adrenalina' y colaboradora habitual del programa, quien falleció el pasado julio tras un salto base en Huesca, dejando una huella imborrable en el equipo y en los espectadores. Hablando de audiencia, 'El Hormiguero' arrasó anoche con 21,1% de share, consiguiendo el minuto de oro y superando a sus rivales en más de 13,8 puntos y 9,8 respectivamente. Anoche, más de 4,8 millones de espectadores sintonizaron Antena 3 para disfrutar del programa de las hormigas más famosas de la televisión, superando la entrevista que Pepa Bueno le realizó a Pedro Sánchez en el regreso de la periodista pacense a los Informativos de RTVE. Esta noche, Pablo Motos seguirá rodeados de amigos ya que estarán en el plató Joaquín Sánchez y su mujer Susana Saborido, quienes presentarán la nueva temporada de 'Emparejados'.

Así son Joaquín y Susana

Hijo predilecto de Andalucía, jugador con más partidos en la historia del club verdiblanco, récord de partidos en Primera División compartido con el mítico Andoni Zubirratera, ganador de tres Copas del Rey, único futbolista en marcar en cuatro décadas distintas (90,00,10 y 20), además de terminar su carrera con 85 goles y 118 asistencias, Joaquín Sánchez ha sabido reinventarse y buscarse un hueco en el mainstream una finalizada su carrera como futbolista. Lo ha hecho de la mano de Antena 3, con numerosos formatos de televisión, lo que evidencia que el jugador nacido en El Puerto de Santa María tiene cuerda para mucho rato. Durante sus más de 20 años de carrera profesional, además de militar en el club verdiblanco, Joaquín vistió la camiseta del Valencia, Málaga y la Fiorentina, siendo este último paso en Italia el previo a su llegada de nuevo al Benito Villamarín. También fue internacional con la Selección Española, jugando el Mundial de Corea y Japón del año 2002, y metiendo en total cuatro goles con la camiseta de nuestro país. El exjugador bético estará acompañado esta noche con su mujer Susana Saborido,quien le ha acompañado en otros espacios de la cadena, además de participar de forma habitual en el 'Show de Bertín Osborne' en Canal Sur. Natural de Sevilla, mantuvo una larga relación de pareja con Joaquín Sánchez, contrayendo matrimonio en julio de 2005.

'Emparejados' regresa este sábado a las 22:00 con el fichaje estrella de Ana Simón, que regresa a Antena 3 y lo hará siendo la líder de la sección con tintes de dating show del programa liderado por Joaquín y Susana, que tendrá cinco entregas para el prime time de los sábados y que contará con la presencia de Bertín Osborne y su hija Alejandra, Carmen Morales y Shaila Dúrcal, José Corbacho y Paz Padilla, Victoria Federica y Rochi Laffón o Bibiana Fernández y Loles León.