Dinamarca condiciona su participación en Eurovisión 2026 por Israel y sigue la misma línea que RTVE

La televisión pública de Dinamarca ha confirmado que su presencia en Eurovisión 2026 dependerá de la decisión sobre Israel, en una postura similar a la adoptada por RTVE. España de momento sigue siendo el único país del Big Five en pronunciarse en contra de la participación del país de Oriente Medio.

Dinamarca se suma a RTVE y condiciona su futuro en Eurovisión a la participación de Israel

La cadena pública danesa DR ha emitido un comunicado oficial a través del redactor jefe, Gustav Lützhoft (responsable de cultura, debate y música en la televisión estatal de Dinamarca) en el que considera que Eurovisión es "un evento apolítico, libre de interferencias políticas y que si esto cambia de forma significativa en alguno de estos tres aspectos, está claro que tendremos que reconsiderar nuestra participación. Pero, por ahora, es importante dejar claro que nuestra intención es seguir participando". En cuanto a la cadena DR, comenta lo siguiente: "DR apoya a Eurovisión como un evento cultural que ha unido a las naciones a través de la música desde 1956. Nuestra participación está condicionada a que siga existiendo una fuerte comunidad internacional, que la seguridad esté garantizada y que el concurso se mantenga dentro de un marco lo más apolítico posible. Reafirmamos el apoyo a la creación musical, a los artistas y a este evento único".

De momento, al igual que ocurre en España con el Benidorm Fest, la preselección nacional sigue su curso y la edición 2026 del Dansk Melodi Grand Prix se celebrará en febrero del próximo año.