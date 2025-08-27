El director original de 'Harry Potter' cuestiona la serie al ver al nuevo Hagrid: “Es más de lo mismo”

Chris Columbus fue el director de las dos primeras películas de 'Harry Potter', es decir, 'Harry Potter y la piedra filosofal' y 'Harry Potter y la cámara secreta'. Ahora, con el inicio del rodaje de la nueva serie que está preparando HBO Max en colaboración con Warner Bros, basada en el fenómeno literario de J.K. Rowling y cuya fecha de estreno está prevista para 2027, son muchos los que se preguntan qué piensa su director original.

En una entrevista en el podcast británico del productor de televisión Richard Osman y de la periodista y escritora Marina Hyde 'The Rest Is Entertainment', Columbus no ha sido del todo benévolo con la idea de llevar la historia a la pequeña pantalla y, al ver las fotos del nuevo Hagrid, interpretado por Nick Frost, ha mostrado su desilusión.

"Veo estas fotografías y lleva exactamente el mismo traje que diseñamos para Hagrid", ha comentado, añadiendo que una parte de él pensaba que "el vestuario y todo iba a ser diferente, pero es más de lo mismo. Todo va a ser igual".

Pero también ha sacado el lado positivo: "Es muy halagador para mí, porque pienso que es exactamente el disfraz de Hagrid que diseñamos. En parte, es muy emocionante, así que estoy emocionado por ver qué harán con él. Es como una especie de déjà vu".

La serie comenzó su rodaje el pasado mes de julio y en las últimas semanas los actores han comenzado a grabar en exteriores, dejándose ver caracterizados. En el caso de Nick Frost, el actor apareció junto al joven de 11 años que dará vida a Harry.

En las imágenes que se captaron, se podían apreciar elementos icónicos de su personaje, como el paraguas rosa que utiliza como varita o su gran abrigo gastado, detalles que siguen fielmente lo descrito en los libros y que Columbus trasladó a la gran pantalla con Robbie Coltrane.