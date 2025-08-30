La divertida despedida de Pepa Romero en 'YAS verano': "No me dan vacaciones"

Este viernes, 29 de agosto, fue el último día de Pepa Romero al frente de 'YAS verano', el magacín con el que Antena 3 ha mantenido vivo el espíritu de las tardes mientras Sonsoles Ónega disfrutaba de su descanso estival.

Romero, que ha ejercido como presentadora durante las últimas semanas, no quiso despedirse sin dejar un momento para el recuerdo. En pleno debate sobre si los españoles disfrutamos de demasiadas vacaciones, la periodista pidió orden a sus compañeros y, entre risas, lanzó una broma con mensaje: “A ver, que es mi último día. Pero no me voy de vacaciones, que no me las dan”, comentó en directo.

La frase, que provocó carcajadas en plató, se entendió como una pullita simpática a la dirección del programa, ya que, además de presentar durante el verano, Romero forma parte de la redacción de 'Y ahora Sonsoles'. Eso significa que, a partir del lunes, seguirá trabajando tras las cámaras aunque ya no esté frente a ellas.

El relevo llegará el 1 de septiembre, cuando Sonsoles Ónega regrese con energías renovadas y novedades importantes para esta nueva temporada del espacio. Una vuelta muy esperada que devuelve a la presentadora titular a las tardes de Antena 3.