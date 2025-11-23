Doble expulsión sorpresa en ‘Bailando con las estrellas’: Tania Medina y Blanca Romero se quedan a las puertas de la final

La última gala de 'Bailando con las estrellas' dejó una de las noches más intensas de la temporada al anunciar una doble expulsión inesperada que reconfiguró por completo el rumbo hacia la final del 29 de noviembre. Lo que parecía una velada rutinaria se convirtió en una entrega cargada de tensión, emoción y decisiones ajustadísimas por parte del jurado.

La primera eliminada fue Tania Medina, que se enfrentó a Nona Sobo tras la nominación de la semana anterior. La valoración estuvo muy igualada, pero finalmente Sobo logró tres votos, por delante de los dos recibidos por Medina. Aun así, la participante se despidió con gratitud: "Quiero darle las gracias al jurado porque ha sido supercariñoso y con mucho tacto me ha sabido decir lo que tenía que mejorar". Muy emocionada, añadió que había vivido la experiencia al máximo: "He disfrutado de esta experiencia y no le doy un diez, le doy un mil".

Con esta primera expulsión, parecía que el grupo de finalistas —Anabel Pantoja, Jorge González, Nerea Rodríguez, Blanca Romero y Nona Sobo— estaba ya configurado. Sin embargo, el programa sorprendió a todos con un anuncio que cambió el ambiente en cuestión de segundos: habría una segunda eliminación en la misma noche.

Los concursantes volvieron al escenario para defender sus coreografías, con la presión más alta que nunca. Tras las votaciones del jurado y la audiencia, las menos respaldadas fueron Nerea y Blanca, que tuvieron que disputar el temido "último baile". En esta ocasión, Rodríguez obtuvo cuatro votos del jurado, mientras que Romero solo contó con el apoyo de Pelayo Díaz.

A pesar del resultado, Blanca Romero se marchó satisfecha con su recorrido: "Me voy feliz, en un momento maravilloso. Gracias por la experiencia". Aunque había tenido pequeños roces con algunos miembros del jurado durante la edición, la actriz se despidió con buenas palabras: "Sois el jurado más guapo y más top de toda la cadena".

Así, tras una gala marcada por los giros inesperados, el concurso dejó definitivamente conformado su grupo de aspirantes al título. Nerea Rodríguez, Anabel Pantoja, Jorge González y Nona Sobo serán quienes compitan por la victoria en la gran final de 'Bailando con las estrellas'.