'Dog House' muestra cómo un perro derriba las barreras de la comunicación

Chenoa le ha cogido el gusto a presentar programas y, tras coger los mandos de 'The Floor', este verano está liderando el prime time gracias a 'Dog House', que ponderó una media del 10,7% de share en el mes de julio, aunque este martes fuera superada por la ficción turca de Antena 3, 'Renacer'.

Pero lo que ha hecho destacar a la sexta entrega del formato de adopción de perros ha sido la historia de inclusión e igualdad que trasladó a los telespectadores con una de las cinco familias protagonistas del último episodio.

Otto y Alexandra, una pareja de sorda que utiliza la lengua de signos para poder comunicarse, acudieron al programa en busca de un perrito que fuera capaz de aprender lenguaje de signos para poder comunicarse con ellos.

La cantante y presentadora les dio la bienvenida con los gestos básicos y, ayudada por un intérprete, empezaron a conocerse. Durante la búsqueda de un perro que reuniera las necesidades especiales para formar parte de la nueva familia, la pareja hacía un llamamiento y solicitaba servicios para estar en igualdad de condiciones: "Hay muchas situaciones en la vida y hay muchas barreras de comunicación".

Y ponía como ejemplo una práctica corriente como acudir a hacer gestiones bancarias: "Yo quiero ir al banco en igualdad de condiciones que una persona oyente y no puedo porque necesito la figura del intérprete de lengua de signos y no lo hay".

Tras estudiar el caso, los profesionales decidieron que la mejor opción para la pareja era un border collie, una raza que es inteligente e intuitiva, y les presentaron a Xoa. La perrita enseguida hizo migas con ellos y en minutos ya era capaz de comprenderles.

Al final del programa, se pudo ver a Otto y Alexandra con Xoa en casa, comunicándose a la perfección en lengua de signos: "Una de las palabras es 'sentarse', otra palabra es 'vámonos', o 'vamos a dormir', 'vamos a comer', 'nos vamos a dar un paseo' esos signos ella se ha adaptado perfectamente y los sabe muy bien".