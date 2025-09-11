Dos películas imprescindibles sobre los atentados del 11-S en Netflix para entender el atentado 24 años después

Este 11 de septiembre se cumplen 24 años de los atentados de 2001 en Estados Unidos, una fecha que marcó un antes y un después en la historia reciente. Los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono dejaron miles de víctimas y conmocionaron al mundo entero. Las imágenes de aquel día dieron paso a una ola de solidaridad internacional, pero también a un giro profundo en la política global, con la llamada “guerra contra el terrorismo”, la invasión de Afganistán y un refuerzo de las medidas de seguridad en todo el planeta. Para comprender mejor el impacto humano y social de aquella jornada, un servidor recomienda dos películas disponibles en Netflix que retratan, desde diferentes perspectivas, lo que significó el 11-S: 'World Trade Center' y 'Tan fuerte y tan cerca' dirigidas y protagonizadas por grandes estrellas de Hollywood como Oliver Stone, Nicolas Cage, Tom Hanks y Sandra Bullock.

'World Trade Center' (2006)

World Trade Center (2006), dirigida por Oliver Stone y disponible en Netflix, ofrece una mirada profundamente humana al 11-S. En lugar de centrarse en la magnitud del ataque, la película sigue la historia real de dos policías que quedan atrapados entre los escombros tras el derrumbe de las Torres Gemelas. Con un tono conmovedor y alejado del sensacionalismo, muestra la valentía, el miedo y la esperanza que marcaron aquellas horas, rindiendo homenaje tanto a los rescatadores como a los supervivientes, con un casting a la altura liderados por Nicolas Cage.

'Tan Fuerte, tan cerca' (2011)

'Tan fuerte, tan cerca' (2011), también disponible en Netflix, narra el viaje emocional de un niño que pierde a su padre en los atentados del 11-S y emprende una búsqueda por Nueva York tras encontrar una misteriosa llave entre sus pertenencias. A través de esa aventura, la película explora el duelo, la memoria y la necesidad de aferrarse a la esperanza frente a la tragedia. El filme está protagonizado por Thomas Horn, acompañado por un elenco de gran nivel que incluye a Tom Hanks, Sandra Bullock y Max von Sydow, cuyas interpretaciones añaden profundidad y sensibilidad a esta historia intimista.