‘Drag Race España’ rinde homenaje a Federico García Lorca en su nuevo episodio con la visita de La Dani

La quinta edición de ‘Drag Race España’ continúa imparable en atresplayer, consolidándose como una de las temporadas más aplaudidas de la franquicia. Este domingo a las 20:00 horas, el programa estrena una nueva entrega muy especial que rendirá homenaje a uno de los grandes iconos de la cultura y la literatura españolas: Federico García Lorca.

Bajo el título ‘Vais a volverme Lorca’, las reinas se sumergirán en el universo del poeta granadino con un reto musical inspirado en ‘La casa de Bernarda Alba’, donde deberán darlo todo sobre el escenario combinando interpretación, voz y presencia escénica. Además, la pasarela de la semana estará dedicada a ‘Bodas de sangre’, con la categoría “Looks nupciales”, una excusa perfecta para desplegar creatividad, dramatismo y referencias al universo lorquiano.

El episodio contará con la visita especial de La Dani, cantante y actor andaluz conocido por su estilo único y su compromiso con la visibilidad del colectivo LGTBIQ+. La artista ejercerá de jueza invitada junto a Supremme de Luxe, que volverá a conducir la gala, y el jurado habitual formado por Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking.

En plena recta media de la competición, ocho reinas —Alexandra del Raval, Dafne Mugler, Denébola Murnau, Ferrxn, Laca Udilla, Margarita Kalifata, Nix y Satín Greco— siguen luchando por convertirse en la próxima superestrella drag española. Como siempre, deberán superar mini retos y maxi retos de costura, baile e interpretación antes de enfrentarse a la temida eliminación.

La edición, producida por Atresmedia y World of Wonder en colaboración con Buendía Estudios, está cosechando las mejores críticas y cifras de su historia, habiendo logrado el mejor arranque de la franquicia en España y el “Meet the Queens” más visto hasta la fecha.

Además del episodio principal, los fans podrán disfrutar de contenido complementario en atresplayer: el espacio ‘Tras la carrera’, en el que Ana Locking entrevista a la reina eliminada de la semana, y el formato ‘Sí lo digo’, conducido por Samantha Ballentines, que reaccionará a los momentos más destacados junto a reinas de la cuarta temporada.