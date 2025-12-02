El drama se apodera de 'La isla de las tentaciones' con la confesión de Mayeli: "Estoy embarazada"

La novena temporada de 'La isla de las tentaciones' está teniendo más giros de guion de lo esperado y, este lunes, la sorpresa ha sido mayúscula. La protagonista en absoluto ha sido Mayeli, que había regresado al programa, esta vez no como tentadora, sino con su pareja Álvaro Rubio, para sustituir a la primera pareja expulsada.

En la última entrega, la concursante se había autoexpulsado después de saltarse las normas y acceder a Villa Playa, donde su comportamiento superó cualquier límite y lanzó un vaso de agua a uno de los solteros. Tras ello y conocedora de que no había vuelta atrás, ha confesado estar embarazada de Álvaro.

Antes de volver sobre sus pasos y decir adiós a la isla de República Dominicana, ambos han tenido una "hoguera de las consecuencias", donde han tenido que visionar imágenes y aclarar todo lo sucedido. Mayeli le ha reprochado su actitud con Erika, con quien ya le había puesto los cuernos hacía tiempo, y la defensa de Álvaro ha dejado atónita a la presentadora del programa.

"Mira, Sandra. Voy a ser completamente sincero, ¿sabes por qué no me gusta Érika? Porque estoy completamente enamorado de Mayeli y hay un motivo por el que yo no he disfrutado de esta experiencia como debería y es que... Mayeli y yo vamos a ser padres".

Reacción

Una Sandra Barneda todavía en shock ante lo que acaba de escuchar se rehacía para preguntar a Mayeli si lo que acababa de decir su pareja era cierto. "¿Perdona? ¿Mayeli, estás embarazada?", le ha espetado a la concursante que seguía sin articular palabra: "Mayeli, por favor, ¿me puedes contestar?".

Antes de dirigirse a la conductora del reality, le ha reprochado a Álvaro la decisión de revelar su estado, haciéndole ver que era algo que le correspondía contar a ella. Inmediatamente, el novio ha replicado: "¿Por qué ocultar algo que para nosotros es maravilloso?".

Sin embargo, los motivos de Mayeli pesaban más que sus palabras: "No quiero estar contigo después de lo que he visto y que me has mentido. Me corresponde decirlo a mí, es mi cuerpo y si quiero lo digo y, sino no".

Tras ello, la concursante se ha decidido a dar explicaciones a la maestra de ceremonias. "Sí, estoy embarazada, ¿qué hago? Creía que si venía aquí y me demostraba... No sé, estoy hecha un mar de dudas", ha desvelado, para después recibir la reprimenda de Sandra Barneda.

"Habéis ocultado un embarazo, ¿qué locura es esta? ¿Y si te hubiera ocurrido cualquier cosa? ¿Entiendes los riesgos y la posición en la que nos has colocado a nosotros?", ha contestado la conductora del reality de Telecinco. "¿Cómo se os ocurre venir a 'La isla de las tentaciones' embarazados? ¿Qué pretendíais?", ha vuelto a preguntar a la pareja.

"Sé que no teníamos que haber venido. Queríamos demostrarnos, al final, nosotros lo hemos hecho mal en gran parte de nuestra relación y no hemos trabajado lo suficiente la confianza, para mí, aunque es algo inesperado estoy locamente enamorado de ella y ha sido un regalo. Por eso lo he pasado tan mal, creo que no necesitaba esta prueba para saber que quiero estar con ella", ha apuntado Álvaro.