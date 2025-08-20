El dramático momento de un equipo de Antena 3 Noticias atrapado por las llamas: "Que lo tenemos ahí"

Los incendios están asolando las Comunidades Autónomas de Galicia, Castilla y León y Extremadura en la que ya es la peor ola de fuegos en el país al menos en tres décadas y tras varias semanas los desalojados ascienden a más de 33.000.

Los medios de comunicación se han desplazado hasta los municipios más afectados para cubrir la última hora y, este martes, un equipo de Antena 3 Noticias Galicia, formado por la reportera Carmen Chao y el cámara Javier Cabrera, quedó atrapado tras su conexión con el informativo de las 21:00 horas en Bendollo, Quiroga (Lugo).

El momento quedó registrado por las cámaras de los teléfonos móviles y en ellas se podía escuchar la tensión que vivieron: "Que lo tenemos ahí".

Este miércoles, desde 'Espejo Público' han conectado con la reportera, quien ha detallado cómo vivieron la situación: "Realmente estábamos grabando todo lo que estaba sucediendo, porque las llamas se estaban avivando. Vimos mucho movimiento y nos dijeron que la situación se estaba complicando".

"Nos despedimos de vecinos y voluntarios que venían a ayudar, y nos avisaron de que no se podía bajar, que nos habíamos quedado encerrados. Nos quedamos en la zona grabando", ha continuado, destacando la ayuda de los vecinos.

"Durante estos días hemos visto cómo se ha ido comportando. Los vecinos contenían la angustia, pero aun así nos ofrecían un sitio para dormir porque no sabíamos si podríamos irnos. Tranquilos, porque las brigadas nos explicaban lo que estaba pasando. Su trabajo no solo salva vidas y pueblos, sino que también nos permite mostrar imágenes de cómo evoluciona el incendio y mejorar nuestro trabajo periodístico", ha añadido.

Tras dos horas atrapados, "sobre las 23:00 horas nos dijeron que podíamos salir, que la carretera era segura". En esos instantes intentaron bajar, pero la policía local y la UME les indicaron que tenían que volver atrás "porque el fuego se estaba reavivando y el viento cambió de dirección".

"Tuvimos que regresar al punto donde estábamos hasta que, alrededor de las 12 de la noche, nos hicieron un convoy de seguridad", ha explicado.